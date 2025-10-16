‘尹관저 공사’ 업체 “관저에 다다미방·히노키욕조 설치”

윤석열 전 대통령이 머물던 한남동 관저에 일본식 다다미방이 설치됐었다는 증언이 16일 국회에서 나왔다.

윤석열정부 당시 한남동 관저 증축 공사를 사실상 총괄한 인테리어 업체 ‘21그램’의 김태영 대표는 국회 법제사법위의 감사원 국정감사에서 ‘관저 공사하면서 다다미방을 넣었느냐’는 더불어민주당 서영교 의원의 질문에 “2층에 다다미(일본 전통식 바닥재)를 깔기는 했다”고 밝혔다. 김 대표는 “마루로 시공돼 있(었)고 추후에 다다미를 추가로 넣었다”고 덧붙였다.

서울 용산구 한남동 대통령 관저. 연합뉴스

김 대표는 ‘히노키방(편백나무 욕탕)과 다다미방 모두 21그램이 만들었느냐’는 서 의원의 질의에도 “네”라고 답했다. 서 의원은 윤석열 전 대통령 관저에 스크린골프장, 다다미방, 히노키탕이 설치돼 있었다고 공개하며 “윤석열과 김건희가 어떤 존재인지 오늘 낱낱이 드러났다. 왜 일본하고 가까웠는지”라고 말했다.

김 대표는 관저 공사를 맡은 경위에 대해선 “(대통령) 비서실에서 연락이 와서 회사소개서를 보내드렸고 이후에 ‘관저 공사를 할 수 있느냐’고 했다”며 “(추천자는) 저에게 얘기해 주지 않았다”고 언급했다.

서 의원은 최재해 감사원장을 향해 감사원의 관저 이전공사 감사발표 당시 해당내용을 확인했는지 여부를 물었다. 최 원장은 “1차 감사 때는 1급 보안시설이고 당시 대통령이 거주하고 있었기에 서류상으로만 감사를 했다고 전해 들었다”며 “현장에 가보지를 못했기에 지금 말씀하신 사항은 눈으로 확인하지 못했다”고 말했다. 이어 “(당시) 인테리어 공사 계약 업체들이 자격을 갖고 있었는지, 그 과정에 어떤 불법 행위가 있었는지 중점을 두고 감사했다”며 “어떤 자재가 들어가고 무엇을 했는지는 중점을 두고 보지 않았다”고 했다.

조국혁신당 박은정 의원은 윤석열 정부 당시 경호처와 대통령실이 윤 전 대통령의 출근을 위한 비밀통로 공사를 추진했다고 말하며 “윤석열의 늦은 출근을 은폐하기 위한 비밀통로 공사였다. 감사원이 대통령실·관저 공사 감사를 하면서도 이를 누락했다”고 말했다.