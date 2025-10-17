캄보디아 경찰 “한국인 59명 17일 추방”

마네트 총리, 김진아 차관 등 만나

“한국인 사망 유감, 보호 노력” 밝혀

李, 캄 구인 광고 삭제 조치 지시

캄보디아 경찰이 온라인 스캠(사기) 범죄에 가담한 한국인 59명을 17일 추방한다.



16일 AFP통신에 따르면 캄보디아 국가경찰은 이날 성명을 내고 “캄보디아 당국에 의해 구조되거나 다른 범죄로 구금된 한국인 59명을 (주캄보디아) 한국대사관과 협력해 본국으로 추방할 계획”이라고 밝혔다.



다만 한국 경찰은 “한국인 송환 발표는 한국 경찰과 논의된 부분이 아니다”며 “현지에서 현재 캄보디아 경찰과 협의가 이어지고 있다”고 설명했다.

진아 외교부 2차관이 16일 캄보디아에서 훈 마네트 캄보디아 총리와 면담하고 있다. 외교부 제공

앞서 캄보디아 이민청에는 현지 경찰의 범죄단지 단속을 통해 적발된 한국인 63명이 구금돼 있었고, 이 중 4명이 대한항공 등 국적기 2대를 통해 지난 14일 돌아왔다. 일부는 한국 경찰이 체포영장을 발부받아 인터폴(국제형사경찰기구) 적색수배가 내려진 이들이다. 한국 정부는 주말까지 남은 이들의 국내 송환이 목표라고 밝혔다.



캄보디아를 방문 중인 김진아 외교부 2차관과 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함한 정부합동대응팀은 이날 훈 마네트 캄보디아 총리와 면담하고 캄보디아에 구금된 한국인 범죄연루자의 조속한 송환에 협조해 달라고 요청했다. 김 차관은 한국인을 대상으로 한 취업사기·감금 피해와 관련한 정부의 강한 우려를 전달하고, 우리 국민 보호와 온라인 스캠 범죄 근절을 위한 캄보디아 측의 적극적인 대책 마련과 협조를 바랐다.



마네트 총리는 한국인이 자국에서 숨진 것에 대해 유감을 표하고 용의자 체포와 캄보디아 내 한국인 보호에 더욱 노력하겠다고 답했다. 마네트 총리는 본인이 위원장을 맡고 있는 온라인스캠대응위원회(CCOS) 차원에서 단속을 강화하는 등의 노력을 하고 있다면서, 양국 간 협력을 통해 이 같은 노력을 더욱 강화하길 희망한다고 말했다.



한편 대통령실은 캄보디아에서 한국인 대상 납치·감금 범죄가 속출하는 상황과 관련, 국내 온라인 게시물 감시를 강화하는 동시에 국제공조를 추진하기로 했다.



이재명 대통령은 이날 오전 “여전히 캄보디아로 우리 국민을 유인하는 구인광고가 계속 게시되는 것과 관련해 방송통신심의위원회 긴급심의제도를 활용해 삭제 등 조치 방안을 신속히 강구하라”고 지시했다고 위성락 국가안보실장이 브리핑을 통해 밝혔다.



사법당국은 추가 피해 발생을 최대한 예상하기 위해 캄보디아와 관련한 온라인 게시물 감시를 강화하기로 했다고 위 실장은 전했다. 동남아시아의 온라인 스캠이 20만명에 이르는 다국적·초국경 범죄라는 점에서 국제공조에도 박차를 가하기로 했다.