17일 밤부터 전국 대부분 가을비…수도권 최대 40㎜ 예상

금요일인 17일 밤부터 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.
기상청은 제주도에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠고, 오전까지 강원영동에, 밤부터 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠다고 예보했다.
17일 예상 강수량은 △서울·인천·경기 10~40㎜ △서해5도 10~50㎜ △강원영동 20~60㎜ △강원영서 10~40㎜ △대전·세종·충남 10~50㎜ △충북 10~40㎜ △전북 10~50㎜ △광주·전남 10~40㎜ △부산·울산·경남, 대구·경북, (18일) 울릉도·독도 10~40㎜ △제주도 10~40㎜다.
이날 아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 20~26도가 되겠다.
주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 16도 △인천 16도 △춘천 13도 △강릉 16도 △대전 16도 △대구 17도 △전주 15도 △광주 17도 △부산 20도 △제주 23도다.
최고 기온은 △서울 24도 △인천 24도 △춘천 23도 △강릉 21도 △대전 24도 △대구 24도 △전주 26도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 27도다.
이날 새벽부터 오전 사이 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.
기상청은 서해남부해상과 남해상, 제주도해상, 동해남부해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다며 안전사고에 유의하기를 당부했다.
미세먼지 농도는 청정한 동풍 기류 유입으로 대기질이 청정해 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
<뉴스1>