또 일본 애니가…'주술회전:회옥·옥절' 첫 날 1위

일본 애니메이션 영화 '극장판 주술회전:회옥·옥절'이 공개 첫 날 박스오피스 정상에 올랐다. 또 다른 일본 애니메이션 영화 '극장판 체인소맨:레제편'은 200만 관객 돌파를 눈앞에 뒀다.

'극장판 주술회전:회옥·옥절'은 16일 3만2366명이 봐 박스오피스 1위를 차지했다.

이 작품은 아쿠타미 게게 작가가 2018년부터 연재한 '주술회전'이 원작이다. TV애니메이션으로 만들어져 2020년부터 방송했고, '극장판 주술회전:회옥·옥절'은 일본에서 지난 5월에 개봉했다. 이 작품은 주인공인 고죠 사토루와 게토 스구루의 과거를 그린다.

다만 흥행세가 주말까지 이어질 거로 보기는 어렵다. '극장판 체인소맨:레제편'(2만8478명·누적 196만명)이 한 계단 내려오긴 했지만 예매 관객수에선 '주술회전:회옥·옥절'을 크게 앞서 있다. '체인소맨:레제편'은 17일 오전 7시 현재 예매 관객수 약 8만1800명으로 에매 순위 1위, '주술회전:회옥·옥절'은 약 2만7400명으로 개봉작 중 예매 순위 2위다.

누적 196만명을 넘긴 '체인소맨:레제편'은 주말 중 200만 관객 고지를 밟을 거로 예상된다. 한 해 일본 애니메이션 영화 2편이 200만명 이상 본 건 지난 2023년 '스즈메의 문단속'(557만명) '더 퍼스트 슬램덩크'(478만명) 이후 두 번째다. 올해는 앞서 '귀멸의 칼날:무한성편'이 542만명을 기록했따.

이밖에 박스오피스 순위는 3위 '보스'(2만2683명·213만명), 4위 '어쩔수가없다'(1만5912명·269만명), 5위 '원 배틀 애프터 어나더'(7971명·40만명) 순이었다.

