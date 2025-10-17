곽튜브, 5세 연하 아내와 결혼 이유 "게임해도…"

여행 유튜버 곽튜브가 5세 연하 아내와 결혼을 결심하게 된 이유를 털어놨다.

곽튜브는 16일 업로드된 유튜브 채널 '흙심인대호'의 영상 '광기와 낭만 사이를 오가는 김대호X곽튜브의 혼돈 로드'에서 이렇게 밝혔다.

곽튜브. 유튜브 캡처

곽튜브는 콘텐츠 호스트인 방송인 김대호가 최근 결혼한 자신에게 "연애는 몇 번 해봤냐, 지금 아내가 첫사랑이냐"고 묻자 그는 망설임 없이 그렇다고 답했다.

아내와 결혼을 결심한 이유로는 "제가 게임을 정말 좋아하는데 아내는 게임을 싫어한다. 그런데도 뭐라 하지 않고 오히려 '게임하라'고 하더라"고 미소 지었다.

특히 곽튜브 아내는 그에게 "매일 바쁘게 일하면서 게임하고 싶었을 텐데, 나랑 데이트한다고 못하면 안 되지 않냐"고 말했다.

곽튜브는 "제 취미를 이해하지 못하면서도 존중해주는 모습에 감동을 받았다"고 했다.

곽튜브는 지난 11일 아내와 웨딩마치를 울렸다. 아내는 지방 공무원으로 알려졌다. 두 사람은 애초 내년에 결혼 예정이었으나 혼전임신으로 결혼을 앞당겼다. 뱃속 아이의 성별은 남자아이다.

<뉴시스>