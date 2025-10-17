정부 소비쿠폰 써봤지만… 취준생 43% “준비비 더 늘었어요”

정부가 경기 활성화를 위해 추진한 ‘민생회복 소비쿠폰’. 취준생 42%는 취업 관련 목적으로 사용할 계획이라고 답했다. 뉴스1

올해 취업 준비에 드는 비용이 지난해보다 늘었다는 구직자가 절반에 달한 것으로 나타났다. 물가 상승뿐 아니라 청년층의 고용 불안 심리가 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

17일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 구직자 1001명을 대상으로 ‘취업 준비 비용’을 조사한 결과, 응답자의 43%가 “지난해보다 늘었다”고 답했다. “비슷하다”는 응답은 46%, “줄었다”는 응답은 11%로 집계됐다.

응답자들이 지출하는 월평균 취업 준비 비용은 약 28만 원이었다. 세부적으로는 △10만~30만 원(44%)이 가장 많았고 △10만 원 미만(23%) △30만~50만 원(22%) 순으로 나타났다. 50만 원 이상을 쓴다는 응답도 11%에 달했다.

가장 부담이 큰 항목은 ‘어학·자격증 취득비(29%)’로 꼽혔다. 이어 △카페·스터디룸 등 공간 이용료(22%) △학원·강의 수강료(22%)가 뒤를 이었다. 이외에도 △면접비(10%) △학습 물품비(8%) △취업 컨설팅(7%) △대외활동비(1%) 순이었다.

비용 마련 방법(복수 응답)으로는 ‘모아둔 개인 자금(63%)’이 가장 많았고, ‘가족의 지원(47%)’, ‘아르바이트·인턴 수입(45%)’이 뒤를 이었다. ‘정부 보조금(18%)’이나 ‘장학금(4%)’, ‘대출(3%)’을 활용한다는 응답도 있었다.

정부의 경기 활성화 정책인 ‘민생회복 소비쿠폰’과 관련해, 응답자의 42%는 “취업 관련 목적으로 사용할 예정”이라고 밝혔다. 쿠폰을 사용할 분야로는 △식음료(82%) △보건·의료(29%) △학습·교육(28%) △패션·뷰티(19%) △미용·생활(17%) △운동·스포츠(15%) 순으로 조사됐다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “취업 준비 비용이 증가한 이유는 단순한 물가 상승이 아니라, 청년층이 느끼는 고용 불안과 경쟁 심화도 작용한 결과”라며 “캐치는 구직자들이 경제적 부담 없이 취업을 준비할 수 있도록 무료 공간과 콘텐츠를 확대 제공하겠다”고 말했다.