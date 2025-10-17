파라다이스로 모이는 글로벌 미식가들…‘미식계 오스카’ 열린다

‘라 리스트 2026’ 개최…전세계 TOP 1000 레스토랑 선정

파라다이스그룹은 오는 27일 글로벌 미식 가이드 ‘라 리스트(La Liste)’와 함께 ‘라 리스트 2026’ 시상식을 개최한다고 17일 밝혔다.

라 리스트 2026 키 비주얼 이미지. 파라다이스 제공

라 리스트는 글로벌 미식계를 대표하는 레스토랑 가이드로, 매년 전 세계 200여 개국의 레스토랑·호텔·페이스트리샵을 평가해 글로벌 톱 1000 레스토랑&호텔, 페이스트리샵 셀렉션을 발표한다.

라 리스트는 2015년 프랑스 파리에서 창립된 이후 객관적이고 혁신적인 평가 시스템으로 ‘세계 미식계의 오스카’로 불리며 미식가들의 주목을 받고 있다.

창립 10주년을 맞은 만큼 이번 시상식은 국내외 정상급 셰프와 글로벌 브랜드, 미식계 리더들이 한 자리에 모이는 특별한 행사로 마련된다. 행사는 27일 공식 파트너사인 파라다이스의 복합리조트 인천 파라다이스시티 사파이어홀에서 열린다.

라 리스트 2026 시상식에는 지난 4년간 라 리스트 공동 1위를 차지한 기 사부아(프랑스) 셰프를 비롯해 베르나르 파코(프랑스), 에릭 리페르(미국) 등 세계 정상급 셰프들이 참석한다.

한국을 대표하는 △강민구(밍글스) △강민철(강민철 레스토랑) △박성배(온지음) △박준우(오쁘띠베르) △안성재 (모수) △여경래(홍보각) △이연복(목란) △조은희(온지음) 셰프도 라 리스트 2026 시상식의 자리를 빛낼 예정이다. 시상식에서는 세계 각지에서 모인 셰프들과 글로벌 브랜드, 크리에이터들이 한 자리에 모여 교류의 시간을 가진다.

스테파니 킴 라 리스트 인터내셔널 디렉터는 “올해 10주년을 맞은 라 리스트는 글로벌 미식계를 대표하는 플랫폼으로 자리매김했다”며 “이번 한국 시상식은 그 여정 속에서 한국이 보여준 성장과 세계 무대에서의 영향력을 조명하는 무대가 될 것”이라고 전했다.

라 리스트 시상식에 앞서 파라다이스시티 에메랄드룸에서는 글로벌 미식 포럼 ‘넥스트 가스트로노미(Next Gastronomy) 2025 코리아’가 진행된다. 넥스트 가스트로노미는 한국 미식 산업의 글로벌 위상 제고와 산업간 협업, 네트워킹 확대를 목표로 매년 열리는 포럼으로 이번이 2회째다.

파라다이스그룹과 라 리스트, 한국-유럽 씽크탱크 키(KEY), 미식 콘텐츠 플랫폼 메티즌이 공동 주최하는 올해 포럼에도 글로벌 미식 전문가와 오피니언 리더들이 모여 소비자 트렌드와 산업 변화를 전망하고 지속가능성과 혁신, 문화적 가치를 바탕으로 한국 미식의 새로운 방향을 모색한다.

2개의 라운드테이블로 나눠 진행하는 포럼에는 기 사부아 셰프와 에릭 리페르 셰프 등이 참석한다. 1부는 ‘헤리티지와 지역성을 담은 미식 문화의 현재와 미래’를 주제로 열리며 2부는 ‘글로벌 소비자 트렌드에 부합하는 차세대 미식 경험’을 주제로 진행된다.

파라다이스 관계자는 “10주년을 맞은 라 리스트 2026 시상식과 포럼은 미식 문화 발전에 대한 네트워크와 콘텐츠를 창출하는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”며 “파라다이스는 앞으로도 미식 문화의 중심으로서 K-미식 발전의 든든한 후원자가 될 것”이라고 말했다.