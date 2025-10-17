HD현대, 오너 3세 경영 체제로…'정몽준 아들' 정기선 회장 오른다

권오갑 현 회장은 명예회장으로…이상균·조영철 부회장 승진

HD현대 오너가 3세인 정기선 수석부회장이 회장에 오른다.



이로써 기존 권오갑 회장 아래 전문 경영인 체제를 이어오던 HD현대는 오너 경영 체제로 전환된다.

회장 승진하는 정기선 HD현대 수석부회장. 연합뉴스

정 회장은 최근 미국과의 협력으로 격변기를 맞은 조선 사업을 주축으로 그룹의 미래 경쟁력 확보에 박차를 가할 전망이다.



HD현대는 17일 이러한 내용을 담은 사장단 인사를 실시했다.



이날 인사에서는 정몽준 아산재단 이사장의 장남이자 현대가(家) 3세인 정 수석부회장이 회장으로 선임됐다.



그동안 그룹을 이끌었던 권오갑 회장은 명예회장으로 추대됐다.



아울러 HD현대중공업 이상균 사장과 HD현대사이트솔루션 조영철 사장이 각각 부회장으로 승진했다.



정기선 신임 회장은 연세대 경제학과와 미국 스탠퍼드 MBA를 졸업했고 2009년 현대중공업 기획실 재무팀을 시작으로 HD현대 경영지원실장, HD현대중공업 선박영업 대표, HD현대마린솔루션 대표이사를 역임했다.



현재는 지주회사인 HD현대와 조선부문 중간지주회사인 HD한국조선해양의 대표이사를 맡고 있다.



이번 인사에서 정 신임 회장은 HD현대사이트솔루션의 공동 대표도 맡아 최근 실적이 부진한 건설기계 사업의 위기 극복과 새로운 성장 동력 마련에 나선다.

