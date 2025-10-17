이강인, '절친' 구보 제치고 AFC 올해의 국제선수상 수상

손흥민, 김민재 이어 3번쨰

이강인(파리 생제르맹·PSG)이 아시아 밖에서 뛰는 아시아 선수 중 올해 최고의 활약을 펼친 선수로 인정받았다.

이강인은 16일(현지시간) 사우디아라비아 리야드의 킹 파하드 문화센터에서 열린 ‘아시아축구연맹(AFC) 어워즈 2025’에서 ‘올해의 국제선수상’ 수상자로 선정됐다. 이 상은 아시아 밖에서 뛰는 AFC 회원국 선수 중 한 해 동안 빼어난 실력을 보여준 이에게 수여한다.

이강인. AFP연합

이강인과 함께 스페인 마요르카에서 뛰며 우정을 나눈 ‘절친’인 일본 출신 구보 다케후사(레알 소시에다드)와 이탈리아 인터밀란 소속이었다가 올 시즌엔 그리스 올림피아코스에서 뛰는 메디 타레미(이란)가 올해의 국제 선수상 후보로 올라 경쟁했다. 레알 소시에다드의 확실한 주전으로 활약하며 공식전 52경기에서 7골을 터뜨린 구보가 이강인과 함께 유력 후보로 점쳐졌는데, AFC는 ‘우승 성과’에서 앞선 이강인의 손을 들어줬다.

한국 선수가 이 상을 받은 건 손흥민(LAFC), 김민재(바이에른 뮌헨)에 이어 이강인이 세 번째다. 앞서 손흥민이 4차례(2015년, 2017년, 2019년, 2023년) 수상했고, 김민재는 2022년 한 차례 받았기 때문에 횟수만 따지면 한국인으로는 6번째다. 한국은 이 부문 수상자를 최다 배출한 나라다. 일본 출신이 한국 다음으로 많은4회 수상했다.

이강인은 2024∼2025시즌 소속팀 PSG에서 정규리그 30경기 6골을 포함해 공식전 49경기 7골을 작성하며 소속팀의 유럽축구연맹 챔피언스리그, 프랑스 리그1, 프랑스컵 우승과 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 준우승에 기여했다. PSG에서 한창 시즌을 치르는 이강인은 시상식에 참석하지 못했다.

행사장에 참석한 정몽규 대한축구협회장은 “이강인 선수도 잘하고, 소속팀 PSG가 유럽축구연맹 챔피언스리그에서 우승하는 등 여러 성취가 있었다. 이번 수상으로 이강인 선수의 발전에 더 도움이 될 거라고 생각한다. 우리 축구의 발전에도 도움이 될 것”이라고 의미를 부여했다.

여자 연령별 대표팀이 국제무대에서 빛나는 성과를 낸 북한은 ‘올해의 남자 감독’ 부문에 2명의 후보를 올리더니 수상자까지 배출했다. 북한 수사자는 북한 여자 20세 이하(U-20) 대표팀의 리성호 감독이다. 리 감독은 북한 여자 U-17 대표팀의 송승권 감독과 호주 U-20 대표팀의 트레버 모건 감독을 제치고 수상했다. 북한은 지난해 10월 도미니카공화국에서 열린 FIFA U-17 여자 월드컵과 같은 해8월 콜롬비아에서 치러진 FIFA U-20 여자 월드컵에서 모두 우승했다.

‘올해의 남자 선수’에는 사우디아라비아 살림 알다우사리(알힐랄), ‘올해의 여자 선수’’에는 일본 다카하시 하나(우라와 레즈 레이디)가 선정됐다.