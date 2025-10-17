<8. 끝>참부모 섭리와 신통일세계 [‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’]

◆한민족 서사로 사회와 세계를 연결하다

‘한민족 선민 대서사시’의 끝부분은 천지인참부모를 중심으로 한 ‘섭리적 역사’와 ‘신통일세계 실현’의 과정을 서술하고 있다. 이 과정을 우리 내부 사회구조와 국제 정치체제 관점에서 분석하고자 한다. 그렇게 함으로써 한민족의 집합적 정체성, 국제적 지위, 종교와 정치의 상호작용을 설명할 수 있으며, 한민족 서사가 어떤 의미를 갖는지 다층적·입체적으로 파악할 수 있다.

사회학적 관점의 3가지 측면에서 보면 첫째, 집단 정체성과 신앙적 내러티브의 강화이다. 본문에서 천지인참부모의 축복결혼과 천일국 안착을 통한 인류 구원 서사는 한민족을 ‘선민으로 선택된 민족’이라는 맥락 속에 위치시킨다. 축복결혼은 초국가·초종교적 차원의 사건으로서, 국가·종교·인종 간 경계를 허물고 하나의 지구공동체로 통합하는 상징적 장치가 된다. 사회학적 분석에서 이러한 서사는 집단의 응집력과 소속감을 높이는 역할을 하며, 민족적 기억과 신앙적 서사가 결합하여 공동체적 상상력을 창출할 수 있다.

둘째, 제도화된 종교·사회권위의 구축이다. 독생녀 참어머니와 천지인참부모는 단순한 신앙 지도자가 아니다. 종교적·사회적 권위를 상징적으로 체현하는 존재이다. 세계평화통일가정연합에서 펼치고 있는 천보가정의 입적, 천심원과 정심원을 통한 지도자 양성, 그리고 축복가정의 전통 상속과 권위 승계는 종교적 신념을 사회적 권위와 연결시키는 구조를 보여준다. 이는 종교적 지도력과 사회적 권위가 맞물려 한민족의 정체성과 행동을 동시에 강화하는 결정적 사례라 할 수 있다.

경기도 가평 설악면 소재한 하늘부모님을 모시는 성전으로 지어진 ‘천원궁’ 전경.

셋째, 상징적·문화적 통합의 기능이다. 경기도 가평의 하늘부모님을 모신 성전 천원궁과 천원단지, 축복가정의 활동은 한반도를 중심으로 한 ‘신통일한국’을 구현하는 본보기로서, 효정문화와 참사랑 문화라는 사회적 가치를 확산한다. 이는 특정 신앙 체계를 기반으로 한 사회적 규범과 문화적 아이덴티티를 구축하는 과정으로 이해할 수 있다. 사회학적으로 볼 때, 이는 종교 서사가 개인적 신앙에서 그치지 않고 공동체적 실천과 문화로 확장되는 사례이다.

국제정치학적 관점에서는 먼저 한반도 중심의 지정학적 서사로 이해할 수 있다. ‘한민족 선민 대서사시’는 한국을 신통일세계와 천일국 실현의 중심지로 설정한다. 국제정치학적 분석에서 이는 한반도의 지정학적 한계를 극복하고, 종교적·문화적 중심성을 확보하려는 전략으로 해석될 수 있다. 참부모의 미국 선교활동, 공산주의 근절 운동, 국제적 평화활동은 한국이라는 작은 나라가 어떻게 국제사회에서 종교와 평화 외교를 통한 영향력을 행사 기반을 마련했는지를 엿볼 수 있다.

둘째, 냉전과 분단체제 속의 신앙적 의미 부여이다. 한국전쟁과 냉전 질서를 정치적 사건을 넘어 ‘재림과 섭리 과정’으로 의미화하는 방식은 국제정치적 현실을 신앙적 담론으로 재구성하는 사례이다. 이는 국제정치학적으로 한 민족이 겪은 구조적 제약과 갈등을 문화적·종교적 내러티브를 통해 정당화하고, 동시에 새로운 국가와 민족의 정체성을 구성하는 전략으로 분석될 수 있다.

셋째, 세계적 연대와 국제적 파급력이다. 세계적 종교지도자로 구성된 아벨유엔 설립과 천원궁을 중심으로 한 종교적 연대 활동은 국제 제도와 신앙을 결합한 실례로 평가할 수 있다. 이러한 활동은 국가 중심의 권력 논리만으로는 달성하기 어려운 평화와 협력을 촉진하며, 종교적 가치와 도덕적 권위가 글로벌 정치와 국제질서 속에서 실질적 영향력을 발휘할 수 있는 시도이다. 즉, 천원궁과 아벨유엔을 중심으로 한 이 연대는 국제사회에서 종교와 신앙이 세계 평화와 협력에 기여할 수 있는 구체적 실천의 장을 마련한 사례라 할 수 있다.

문선명·한학자 총재가 주창한 국제평화고속도로 예상노선도.

결론적으로, 천지인참부모의 활동과 신통일세계 구축 노력은 사회학적·국제정치학적, 두 측면에서 모두 이해될 수 있다. 사회학적 관점에서는 한민족의 집합적 정체성을 강화하고, 종교적 권위와 문화적 규범을 제도화하는 과정이며, 국제정치학적 관점에서는 한반도와 세계 속에서 지정학적 위치와 종교적 영향력을 활용하여 ‘섭리적 중심성’을 구축하는 과정으로 볼 수 있다.

즉, ‘한민족 선민 대서사시’는 종교 서사에만 머물지 않고, 한민족의 사회적 정체성과 국제적 위상을 동시에 설명하는 복합적 내러티브로 읽을 수 있다. 축복결혼, 천원궁, 아벨유엔, 천일국 등은 모두 상징적·실질적 제도와 활동을 통해 한 민족과 세계의 관계를 재구성하고, 미래 사회와 국제 질서에서 한국과 한민족이 수행할 역할을 시사한다.

오늘날 인도에서 태어나신 부처를 한국·중국·일본을 비롯한 아시아 전역과 전 세계의 불자들이 신앙과 수행의 중심으로 받들듯, 이스라엘에서 나신 예수를 국적을 초월해 유럽과 미국, 한국은 물론 전 세계의 기독교 신자들이 절대적 믿음과 구원의 존재로 흠모하듯, 참부모 또한 한국에서 태어난 인물로서 이미 당대에 전 세계 가정연합 신도들과 수많은 지지자로부터 깊은 존경과 경외의 대상이 되고 있다. 한민족 가운데 인류 구원의 뜻을 품은 인물이 태어났다는 사실을 애써 도외시하거나 폄하할 이유는 없다. 그 진실은 언젠가 역사가 스스로 증언할 것이기 때문이다.

천지인 참부모의 섭리와 신통일세계 구축의 현실은 한민족 서사가 현실 속에서 살아 숨 쉬는 장대한 서사극과 같다. 참부모가 걸어온 길은 수천 년의 시련과 고난을 넘어 마침내 한민족이 세계 속에서 자신의 존재와 사명을 당당히 드러내는 순간으로 이어진다.

이 여정은 단지 역사적 기록이 아니라, 희망과 용기, 사랑과 평화가 어우러진 살아 있는 증거이며, 한국이 세계 속에서 나아갈 길과 추구해야 할 정체성을 빛나는 등불처럼 밝혀준다. 이 서사를 깊이 있게 마주한다면, 누구나 과거의 무거운 그림자에서 벗어나 미래를 향한 용기와 신념을 되찾고, 자신도 작은 횃불 하나를 들고 서 있다는 감격을 떨칠 수 없을 것이다.