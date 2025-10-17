재활용품 무단 처분 2200만원 챙겨…전주시 환경관리원 등 57명 입건

재활용품을 무단으로 외부에 팔아넘긴 지자체 소속 환경관리원들과 업체 관계자 등이 무더기로 경찰에 적발됐다.

전주완산경찰서는 전주시 소속 환경관리원과 재활용품 매입업체 직원 등 57명을 절도 등 혐의로 불구속 입건해 조사 중이라고 17일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 지난 2월 5일부터 7월 3일까지 전주시 관내에서 수거한 재활용품 가운데 공병·스티로폼 등 판매 가능한 품목을 별도로 빼돌려 사설업체에 넘긴 뒤 2200만원의 금품을 챙긴 혐의를 받고 있다.

전주시 규정상 재활용품은 모두 전주종합리사이클링타운으로 반입해야 하지만, 이들은 손쉽게 현금화할 수 있는 일부 품목을 따로 모아 민간업체에 몰래 판매한 것으로 드러났다. 지자체 환경관리 인력의 도덕적 해이와 재활용품 관리 시스템의 허점을 엿보게 한다.

경찰은 지난달 26일 재활용품을 매입한 3개 업체를 압수수색 해 거래 내역과 현금 수수 정황 등을 확보했다.

경찰 관계자는 “입건된 57명 중 범행 가담 정도가 낮은 15명은 경미범죄심사위원회에 회부해 처리할 예정”이라며 “보완 수사를 마무리하는 대로 관련자들을 검찰에 송치할 계획”이라고 말했다.