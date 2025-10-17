중국이 또 훔쳤어요…中 음원업체, 김경욱 '잘자요 아가씨' 음원 도용

'잘자요 아가씨' 음원 편곡 후 인스타그램(메타)에 신규 등록

개그맨 김경욱의 부 캐릭터 '다나카'. 채널A

개그맨 김경욱이 중국 음원업체에 자신의 '잘자요 아가씨' 음원 저작권을 침해당했다고 밝혔다.

김경욱은 지난 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "최근 중국 음원 업체에서 유명 음원들을 편곡해 인스타그램(메타)에 신규등록을 진행하여 원곡 소유권이 강제로 이전되고 있는 것을 확인했다"는 글을 게시했다.

이어 "저도 2년간 많은 분들과 함께한 '잘자요 아가씨'가 중국 곡으로 새로 등록이 되어, 현재 유통사와 소통하며 해결 방안을 찾고 있는 상황이다. 비슷한 일을 겪을 수 있는 다른 아티스트분들도 주의하시길 바란다"고 당부했다.

이에 더해 김경욱은 중국 음원업체가 편곡한 '잘자요 아가씨' 음원도 함께 첨부했다.

중국 음원업체가 편곡해 인스타그램(메타)에 등록한 다나카·닛몰캐쉬의 '잘자요 아가씨' 음원. 김경욱 인스타그램

'다나카'는 일본인 화류계 종사자를 콘셉트로한 김경욱의 부 캐릭터로, 지난 2월 유튜버 닛몰캐쉬와 함께 '잘자요 아가씨'라는 곡을 발매했다.

해당 곡은 다나카가 구사하는 일본인 특유의 어색한 한국어 발음과 두 캐릭터 특유의 느끼함이 한 스푼 더해진 곡으로 발매 후 온라인 상에서 많은 인기를 얻었다.

중국의 이같은 한국 문화 훔치기 행태는 이번 뿐만이 아니다.

김치가 중국의 절임 채소 문화에서 유래했다며 '파오차이(泡菜, Pao cai)'라고 칭한 것 부터 시작해서 최근에는 자국 내 지원되지 않는 디즈니+ 드라마 '북극성'을 훔쳐보고 전지현의 대사인 '중국은 왜 전쟁을 선호할까. 핵폭탄이 접경 지대에 떨어질 수도 있는데'에 강한 반발심을 보인 바 있다.