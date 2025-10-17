르무통, 아주대학교병원에 발전기금 5천만원 기부

르무통 지속적 나눔실천, 의료 발전 및 환우 위해 기부

출처 르무통

‘편하지 않으면 출시하지 않는다’는 브랜드 철학을 가진 걷기 편한 신발 브랜드 르무통(LeMouton)이 아주대학교병원에 병원 발전기금 5,000만원을 전달했다고 13일 밝혔다.

이번 기부를 통해 전달된 기부금은 아주대학교병원의 의료 연구 활동 지원 및 경제적으로 어려운 환우들의 치료 지원 등 의료 발전을 위한 재원으로 폭넓게 사용될 예정이다.

르무통은 고객에게 받은 사랑을 사회에 환원하는 선순환 구조를 만들기 위해 꾸준히 사회공헌 활동(CSR)에 힘써왔다. 특히 도움이 필요한 아동 및 청소년을 위한 나눔 활동에 적극적으로 나섰다. 올 여름에는 ‘걸음 기부 캠페인’을 통해 고객이 인증한 걸음 수를 기부금으로 전환해 한국백혈병어린이재단에 나눔을 실천했으며, 소아암 환아를 위한 치료비 및 희귀의약품 구입비 등으로 한국소아암재단에 현금 3천만 원을 기부했다.

지난해에는 전국 지역 아동보육원 및 아동권리보호사업 등에 총 1억 5천만 원 상당의 기금과 물품을 후원했고, 그 밖에도 임직원이 직접 ‘김장 나눔’, ’명절 음식 나눔’ 자원봉사 활동에도 적극 참여하는 등 사회 다양한 영역에 걸쳐 따뜻한 손길을 전했다.

르무통 관계자는 “고객에게 받은 사랑을 사회와 나누고, 도움이 필요한 이웃에게 따뜻한 손길을 전하는 선한 영향력을 가진 브랜드가 되기를 희망한다”라며, “앞으로도 르무통은 체계적이고 꾸준한 사회공헌 활동을 펼쳐 나갈 것”이라고 지속적인 나눔의 의지를 밝혔다.

한편, 르무통은 걷기 편한 신발을 대표하는 브랜드로 소비자 리뷰 평점 평균 4.9점 기록 및 대표 제품 ‘메이트(Mate)’는 단일 제품으로 누적 판매 100만 족을 돌파하며 소비자의 큰 사랑을 받고 있다. 이러한 소비자 만족도를 기반으로 ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 컴포트 슈즈 부문에서 수상하고, ‘2025 브랜드 고객충성도 대상’에서도 컴포트 슈즈 부문 2년 연속 1위를 차지하는 쾌거를 이루기도 했다.