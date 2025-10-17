김건희·이배용 ‘연결고리’ 의혹 매경 회장 배우자 특검 출석

이른바 ‘금거북이 매관매직 의혹’을 받는 이배용 전 국가교육위원장과 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨 간 연결고리로 지목된 정모 정진기언론문화재단 이사장이 17일 김건희 특별검사팀(특검 민중기)에 출석했다.

정씨는 이날 오전 9시4분 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 참고인 신분으로 출석했다. 장대환 매경미디어그룹 회장의 배우자인 정씨는 김건희씨와 이 전 위원장 모두와 친분이 있는 것으로 알려졌다.

특검팀은 지난달 말 중구에 있는 매경미디어그룹 본사 내 정씨 집무실과 자택 등을 압수수색한 바 있다. 정씨는 대형 로펌 두 곳의 변호인을 선임한 것으로 전해졌다.

이날 특검팀은 정씨를 상대로 김씨와 이 전 위원장을 연결하는 데 관여했는지, 두 사람이 어떤 관계를 형성했는지 등을 확인할 것으로 전망된다.

특검팀은 지난 8월 김씨 모친 최은순씨가 운영하는 요양원을 압수수색하는 과정에서 금거북이와 함께 이 전 위원장이 윤 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 편지를 발견했다.

의혹이 제기되자 이 전 위원장은 지난 1일 “이같은 상황이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다”며 사퇴 의사를 밝혔고, 이재명 대통령은 8일 사표를 수리했다. 그는 20일 오전 10시에 참고인 신분으로 특검팀에 출석해 조사받을 예정이다. 수사 과정에서 피의자 신분으로 전환될 가능성이 있다.