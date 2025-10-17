캄보디아 구금 한국인 태운 전세기, 내일 새벽 인천으로 출발

위성락 "수사 당국 구금된 60여명 전원 소환…피의자 신분, 모두 체포 대상"

"오늘 저녁 인천서 출발하는 전세기에 충분한 경찰 인력 탑승"

"비행기 탑승 순간 체포영장 적용…'코리안데스크' 만들어 지속 단속"

캄보디아 당국에 구금된 한국인들이 한국시간 18일 새벽 2시(현지시간 18일 0시)께 우리 정부가 보낸 전세기를 타고 프놈펜에서 인천으로 출발할 것으로 보인다고 위성락 국가안보실장이 17일 밝혔다.

위 실장은 이날 서울 용산 대통령실에서 가진 기자간담회에서 "현장에 있는 정부 대응팀과 통화해 이 같은 현황을 보고 받았다"며 "변수를 완전히 배제할 수 없기에 아직 확정적으로 얘기하긴 어렵지만 캄보디아 측과 순조롭게 협의가 진행 중"이라고 말했다.

위성락 안보실장이 17일 용산 대통령실에서 캄보디아 이슈 대응 현안 관련 브리핑을 하고 있다. 대통령실사진기자단

송환 대상은 캄보디아 수사 당국에 구금된 60여명 전원으로, 전날까지 알려진 59명에서 다소 숫자가 늘었다.

특히 "송환자 대부분이 한국 정부에서 체포영장이 발부된, 범죄 혐의가 있는 피의자 신분이며 인터폴(국제형사경찰기구)의 적색수배가 내려진 사람도 있다"며 "제가 알기로는 모두가 체포 대상"이라고 밝혔다.

그러면서 "그에 맞는 법적 절차를 갖춰 호송될 예정"이라며 "비행기에 탑승하는 순간부터 한국 정부의 체포영장이 적용된다"고 설명했다.

이들을 송환하기 위해 이날 저녁 인천에서 출발하는 전세기에는 충분한 수의 한국 경찰 인력이 탑승할 계획이다.

위 실장은 "범죄 혐의자의 수보다 훨씬 많은 호송 인력이 탑승하는 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

한편 이번 호송을 준비하는 과정에서 정부합동대응팀은 캄보디아 총리 및 외교부 차관, 내무부 장관 등을 만나 협조를 구했다.

또 '캄보디아 취업사기·감금 피해 대응태스크포스(TF)' 팀장인 박일 전 주레바논대사도 현지에 도착해 활동을 시작했으며, 그는 앞으로도 캄보디아에서 감금 피해 대응을 지휘할 예정이다.

아울러 각국 재외공관에 공문을 보내 주재국 내에서 유사 사례를 전수조사하고 위험 요인을 미리 식별해달라는 지침을 내리기도 했다고 위 실장은 전했다.

위 실장은 "이번 호송 대상자 외에도 여전히 현지에 남아있는 범죄 연루자들을 어떻게 하느냐가 중요한 과제"라며 "이들이 한국인을 대상으로 보이스피싱을 하는 것으로 추정되는데, 이 문제를 지속해서 해결해 나가야 한다"고 강조했다.

이어 "코리안데스크(한인 사건 처리 전담 경찰관)를 설치하고 계속해서 단속·검거 작업을 해야 한다. 단속된 사람들이 또 많이 모이면 지금처럼 전세기를 보낼 수도 있을 것"이라고 말했다.

<연합>