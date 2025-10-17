‘尹체포 저지’ 경호처 김성훈·이광우 뒤늦은 사과…“혼란 가져와 죄송”

김·이, 경찰청 국정감사 증인 출석…“안타까운 역사”

“‘尹, 총 보여주라 지시’ 특검 수사 내용은 사실과 달라”



尹, ‘체포방해’ 공판도 계속 불출석…궐석재판

前경호처 간부, 공수처·경찰 체포 시도 당시 법정 증언

“수사기관 진입 못하게 사수, 尹 지시로 이해”

윤석열 전 대통령에 대한 체포 방해 혐의를 받는 김성훈 전 대통령경호처 차장과 이광우 전 경호본부장이 17일 뒤늦게 사과했다.

이날 국회 행정안전위원회의 경찰청 국정감사에 증인으로 출석한 김 전 차장과 이 전 본부장은 “(체포영장 집행을 방해한 데 대해) 국민께 사과하라”는 더불어민주당 이상식 의원의 요청에 “죄송하다”고 답했다.

김성훈 전 대통령경호처 차장이 지난 7월 3일 내란특검 조사를 받기 위해 서초구 서울고검으로 들어서고 있다. 연합뉴스

김 전 차장은 “안타까운 역사 속에서 국민들에게 많은 혼란을 가져오고 이로 인해 국력도 소실됐던 것 같다”며 “그 중심에 저 또한 자유롭지 않고, 그 부분에 대해 죄송하게 생각한다”고 말했다.

이 전 본부장도 “죄송하다는 말씀을 드린다”며 사과했다.

그는 “국가와 국민 모두 혼란스럽고 힘들어하는데, 그 중심에 저희가 있는 것을 안타깝게 생각한다”며 “경호처가 앞으로는 이런 일이 없도록 하고, 또 생기더라도 어떻게 행동할지 성찰하겠다”고 말했다.

다만 이들은 윤 전 대통령이 1월11일 관저 내 식당에서 이들과 오찬을 하면서 “경찰은 전문성도 없고 총은 경호관들이 훨씬 잘 쏜다”, “총을 갖고 있다는 걸 좀 보여줘라”고 지시했다는 특검 수사 내용은 사실과 다르다며 부인했다.

김 전 차장은 “오찬은 여러 번 했지만, (지시에 대해서) 특검에서도 그런 기억이 없다고 답했다”고 말했다.

이 전 본부장은 “‘총을 보여주라’는 이야기는 못 들었고 ‘총을 가지고 있는 것을 보면 두려워하거나 위화감을 느끼지 않을까’라고 말씀하셨다”고 했다.

법정에서는 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄 이후 고위공직자범죄수사처(공수처)와 경찰의 체포 시도를 저지하기 위해 경호처에 관저 진입을 막으라고 지시했다는 취지의 법정 증언이 나왔다.

서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현)는 이날 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 속행 공판을 열었다. 윤 전 대통령은 10일 두 번째 공판에 이어 이날 재판에도 출석하지 않았다. 재판부는 피고인 없이 재판을 진행하는 궐석재판을 진행했다.

이날 재판에선 이진하 전 대통령실 경호처 경비안전본부장에 대한 증인신문이 이뤄졌다.

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

이 전 본부장은 지난해 12월 공수처가 윤 전 대통령에 대해 청구한 체포영장을 법원이 발부한 이후 상황을 증언하며 당시 김 전 차장으로부터 “(수사기관이) 진입할 수 없도록 무조건 사수하라는 이야기를 들었다”고 말했다.

내란 특별검사팀이 “그게 윤 전 대통령의 지시나 지침이었느냐”고 묻자 이 전 본부장은 “그렇게 이해했다”고 답했다.

이진하 전 본부장은 당시 김 전 차장이 경호처 회의에서 강경 발언을 했다고도 증언했다.

특검팀이 “김 전 처장이 ‘저놈들 우리가 때려잡아야 한다. 경찰은 수사권이 없다’고 이야기했느냐”고 묻자 이진하 전 본부장은 “그런 이야기를 한 것 같다”고 답했다.

특검팀이 “당시 이광우 전 본부장도 회의에서 ‘경찰이 위법행위를 하니 체포해야 한다. 내가 총을 차고 다니겠다. 철조망을 설치해야 한다’고 말한 게 맞느냐”는 질문에도 그렇다고 했다.

이진하 전 본부장은 당시 김 전 차장이 이진우 전 육군수도방위사령관, 여인형 전 국군방첩사령관, 곽종근 전 육군특수전사령관 등 군사령관의 비화폰 통화기록을 삭제하라고 지시했다는 증언도 했다.

그는 “김대경 전 대통령경호처 지원본부장이 (김 전 차장이) 사령관 세 명에 대한 통화기록을 삭제하라고 하는데, 어떻게 해야 하냐고 저에게 상담을 해왔다”고 증언했다.