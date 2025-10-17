CJ그룹, 선제적 CEO 인사…“책임 경영 강화 차원”

윤석환 CJ제일제당·이건일 CJ푸드빌 대표 선임

CJ그룹이 17일 CJ제일제당 대표이사에 윤석환 바이오사업부문 대표, CJ푸드빌 대표이사에 이건일 CJ프레시웨이 대표를 각각 내정하는 CEO 인사를 선제적으로 단행했다.

윤 대표와 이 대표는 기존 바이오사업부문과 CJ프레시웨이 대표이사직을 겸직한다.

윤석환 CJ제일제당 대표이사. CJ그룹 제공

CJ그룹은 기존 정기 임원 인사에서 CEO인사와 신임 경영리더 승진, 계열사별 조직개편 등을 통합 시행해온 방식에서 탈피해 그룹 주도로 CEO 인사를 먼저 시행하고, 계열사 CEO 주도의 후속 인사를 분리 진행할 계획이다.

사업별 성장을 주도할 적임 CEO를 선제적으로 배치해 단기 사업계획과 중기전략을 조기에 확정, 미래를 준비하고 책임 경영을 강화하려는 목적이다.

윤석환 CJ제일제당 신임 대표이사는 바이오 남미사업담당, 바이오 글로벌 마케팅담당, 바이오 기술연구소장 등을 거치며 글로벌 사업 운영 및 전략, 연구개발(R&D) 등 다양한 분야에서 역량을 입증해 왔다.

지난 2023년부터는 바이오사업부문 대표 역할을 수행하며 발휘한 성과들을 바탕으로 CJ제일제당을 총괄해 이끌 적임자로 낙점됐다.

CJ그룹 최초의 공채 출신 부회장으로 CJ제일제당을 이끌어온 강신호 대표이사는 건강상의 사유로 사의를 표명했으며, 이를 수용해 신규 CEO를 선임했다고 CJ그룹은 설명했다.

CJ푸드빌은 이건일 CJ프레시웨이 대표이사가 함께 이끈다. 이 대표는 CJ제일제당 공채 출신으로 CJ푸드빌 투썸본부장, CJ제일제당 CJ푸즈 USA 대표, CJ주식회사 사업관리1실장 등을 역임했다.

이건일 CJ프레시웨이 대표이사 겸 CJ푸드빌 대표이사. CJ그룹 제공

CJ푸드빌이 뚜레쥬르를 필두로 글로벌 사업 성장의 중요한 전환점을 맞고 있는 가운데 이 대표의 식품 사업 전반에 대한 경험과 글로벌 및 사업 구조 혁신 역량이 주효할 것으로 평가했다고 CJ그룹은 전했다.

그룹 및 각 사의 기존 리더십 체제를 중심으로 사업 전략의 일관성을 유지하며 미래 성장을 위한 실행력을 높이기 위해 대부분 계열사 CEO들은 유임됐다.

신규 경영리더 승진 인사 중심의 2026년 정기 임원인사는 후속으로 진행할 예정이다. 선임된 CEO를 주축으로 변화와 혁신을 주도할 인재를 발탁·배치함으로써 속도감 있게 미래 성장의 발판을 마련한다는 계획이다.

CJ그룹 관계자는 “본격적인 글로벌 성장을 이끌고 미래를 준비하기 위해 책임 경영을 강화하는 차원에서 선제적으로 CEO 인사를 단행했다”고 말했다.