유통업계, 한국 찾은 중국인 관광객들로 ‘매출 특수’ 누렸다

이번 추석 연휴 기간 국내 유통업계가 한국을 찾은 중국인 관광객들로 매출 특수를 누렸다.

롯데백화점 제공

19일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 연휴 기간 방한 외국인들이 늘면서 외국인 매출이 전년 동기 대비 40% 증가했다. 지난달 29일부터 중국인 단체 관광객(유커) 무비자 입국이 재개된 것과 더불어 K-컬처 영향으로 늘어난 다양한 국가 관광객들의 소비가 매출 상승을 견인한 것으로 분석된다.

면세점도 특수를 누렸다. 롯데면세점 명동본점은 이달 1~8일 매출이 전년 동기 대비 30% 증가했고, 신세계면세점 매출은 전주 대비 25% 가량 증가한 것으로 나타났다.

편의점 업계도 유커 영향으로 매출이 증가했다. BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 해외 결제 수단인 알리와 위챗, 유니온페이 등을 분석한 결과 이번 연휴 기간(10월 1~9일) 중국인 매출이 98.8% 신장한 것으로 나타났다.

편의점 GS25를 운영하는 GS리테일은 인사동 등 외국인 관광객이 자주 찾는 주요 GS25 점포 4곳의 연휴 기간(10월 3~7일) 매출이 전주 대비 약 28% 증가했다. GS25 뉴안녕인사동점은 외국인 손님 비중이 평소 25% 수준에서 연휴 기간 60%까지 오른 것으로 나타났다.

세븐일레븐도 9월29일부터 이달 9일까지 명동, 종로 등 중국인들이 많이 찾는 상권 20여개 점포의 은련카드, 알리페이 매출이 전주 대비 50% 상승했다.