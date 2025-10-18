주유소 휘발윳값 4주 만에 하락 전환…"다음주도 내림세 전망"

국내 주유소 휘발유의 주간 평균 가격이 4주 만에 하락 전환했다.



18일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 10월 셋째 주(13∼16일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.5원 내린 1천662.7원이었다.

사진=연합뉴스

지역별로 가격이 가장 높은 제주는 전주 대비 2.1원 하락한 1천723.1원, 가격이 가장 낮은 대구는 0.4원 내린 1천633.2원으로 각각 집계됐다.



상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1천672.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천636.0원으로 가장 낮았다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 0.2원 오른 1천535.8원을 기록했다. 경유는 4주 연속 상승세를 보인다.



이번 주 국제유가는 미중 무역 갈등 재점화 조짐과 러시아·우크라이나 종전 관련 미러 회담 추진 보도 등으로 하락했다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 3.0달러 내린 62.7달러였다.



국제 휘발유 가격은 0.8달러 하락한 75.9달러, 국제 자동차용 경유는 2.8달러 내린 85.6달러로 집계됐다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.



대한석유협회 관계자는 "국제 휘발유와 경유 가격이 최근 하락세를 보여 다음 주 국내 유가도 내림세를 기록할 것으로 예상된다"고 말했다.

<연합>