‘수출 확대·신규 화주 유치’ 한진 3분기 매출 8004억원

3분기 매출 전년 대비 5.8% 증가

주요 요인은 ‘글로벌 사업 확대’



㈜한진이 올해 3분기 잠정 연결 실적에서 매출 8004억원, 영업이익 294억원을 기록했다고 17일 밝혔다.

사진은 한진 CI. 한진 제공

매출은 지난해 동기 대비 5.8% 늘었고, 영업이익은 같은 기간 약 26% 감소했다.

한진의 3분기 매출 성장은 글로벌 사업 확대가 이끌었다. K-뷰티 등 해외 수출 물류 증가와 신규 화주 유치가 외형 성장을 이끌었고, 해외 거점 법인의 실적 개선도 힘을 보탰다.

주력인 택배 부문 역시 대전메가허브 등 핵심 인프라의 운영 효율이 높아지며 실적 개선에 기여했다. 특히 대전메가허브를 활용한 중장기 경쟁력 강화가 성과를 거뒀다.

다만 수익성은 악화했다. 이는 물류 부문에서 지난해 말 대법원 판결에 따른 통상임금 범위 확대 등에 따라 전년 동기 대비 비용이 증가하며 분기 영업이익에 영향을 미친 것으로 보인다.

한진 관계자는 "올해 누계 영업이익은 전년수준 이상의 성장세를 나타낼 것으로 전망하고 있다"며 "택배·물류 등 핵심 사업의 운영 효율성을 높이고 글로벌 네트워크 확장과 사업 간 시너지 기반을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.