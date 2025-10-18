완연한 가을 날씨…유통업계, 다채로운 할인전 선보여

날씨가 선선해지며 본격적인 가을 날씨가 시작된 가운데 유통업계가 다채로운 할인전을 선보인다.

가을철 드라이브를 즐기는 고객을 위한 차량용품부터 가을 대표 인기 먹거리까지 다양하게 준비했다.

18일 업계에 따르면 이마트가 가을철 드라이브 시즌을 앞두고 대규모 차량 용품 행사를 진행한다.

와이퍼, 필터, 연료첨가제, 세정제, 차량 오일, 디퓨저 및 왁스 코팅제 등 차량용품 130여가지를 최대 40% 할인한다.

대표적으로 오는 29일까지 JW 소프트하이브리드 와이퍼 및 페브리즈 차량용 제품을 2개 이상 구매 시 40% 할인 판매한다.

불스원 왁스·코팅제, 카샴푸·유리크리너·버그크리너·타이어크리너 등 세정제, 카덴하우스 수납포켓·논슬립패드·컵홀더 트레이 등 차량 수납용품을 신세계포인트 적립 시 30% 할인한다.

아울러 실리콘 발수 하이브리드 와이퍼를 전사이즈에 대해 5900원, 불스원 연료첨가제를 9900원, 불스원 스프레이 체인&성에제거 기획세트를 1만4900원에 판매한다.

롯데마트는 오는 22일까지 '슈퍼 세이브 위크'를 열고 다양한 특가 상품을 통해 명절 이후 알뜰 장보기를 돕는다.

먼저, 신선한 농축산물을 특가 판매한다.

'상생 사과대추(750g)'를 5990원에, '왕밤(700g)'을 7990원에 제공하고 '감자(100g)'는 299원에 선보인다.

제철 수산물도 저렴하게 준비했다. 올해 첫 출하된 '햇굴(150g)'은 3990원에 선보인다.

전복 특대(마리)는 2990원에, 꽃게(100g)는 1240원에 내놓고 '다시 돌아온 자연산 방어회(300g 내외)'는 오는 19일까지 2만4900원에 선보인다.

또한 롯데마트는 PB(자체 브랜드) '요리하다'의 10주년을 맞아 관련 행사도 통 크게 마련했다.

'요리하다 냉동 월드뷔페 전품목'과 '요리하다 고기듬뿍 육개장·고기듬뿍 미역국·황태듬뿍 해장국·진한 설렁탕(각 460g)'은 투 플러스 원(2+1) 혜택을 제공하고 '요리하다 포기김치·맛김치(각 900g)'는 원 플러스 원(1+1) 행사를 진행한다.

이외에도 롯데마트는 명절 이후 늘어나는 청소 수요에 맞춰 '리빙플렉스' 행사를 통해 생활용품 반값 혜택을 제공한다.

홈플러스가 오는 19일까지 베이커리 브랜드 '몽 블랑제' 전 품목 반값 행사를 진행한다.

창사 이래 최초로 '몽 블랑제 베이커리 전 품목(온라인 제외·제품당 1인 2개 한정)'을 마이홈플러스 멤버특가로 50% 할인해 △정통단팥빵(4입) △The좋은버터롤(8입) △The좋은버터크로와상 미니(7입) △생크림모카번(6입) △순우유식빵 등을 선보인다.

또한 홈플러스는 오는 22일까지 지금 구매하기 딱 좋은 인기 먹거리를 엄선한 'AI(인공지능) 물가안정 프로젝트'를 전개한다.

7대 카드 결제 시 '제주 햇밀감(2.5㎏)'은 6000원 할인하고 '15Brix(브릭스) 샤인머스캣(1.5㎏)'은 3000원 할인 제공한다.

이외에도 코인육수 10여종은 다양한 가격대로 원 플러스 원(1+1) 혜택을 제공하며 농심 컵라면 10여종은 4개 4400원에 만나볼 수 있다.

롯데백화점이 다음 달 9일까지 전점에서 '2025 구스&울 페어'를 개최한다.

알레르망, 소프라움, 세사 등 인기 브랜드의 최고급 구스 이불을 롯데백화점 단독으로 50~75% 할인된 가격에 선보인다.

대표 상품으로는 소프라움의 '쇼팽 2025 구스 속통(싱글, 50만원)'이 있다.

'세계 3대 명품 구스'로 인정받는 폴란드산 구스의 함량이 90%에 달하는 프리미엄 제품으로, 이번 행사 기간에 한해 75% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

이 밖에도 폴란드산 구스 90%를 충전해 통기성을 강화한 알레르망의 '로만슨 구스 차렵이불(싱글, 56만원)' 등의 프리미엄 구스 침구부터 엘르파리의 '윈델 울패드(싱글, 25만원)' 등 양모 침구까지 다양한 겨울 침구를 연중 최대 혜택가에 만나볼 수 있다.