[단독] 경북 포항시, 국내 최초 북극서클총회 유치 확정

- 그림손 북극서클총회 의장, 북극 비즈니스포럼 유치 제안서 제출 요청

- 영일만항의 북극 관문항 도약 가능성

- 북극항로 시대에 대비한 포항의 전략과 기여 의지

- 수소·배터리 및 AI 데이터센터 협력 방안

- 북극대학연합(UArctic), AEC/AMF와의 연구·교류 확대 등



경북 포항시가 국내 최초로 ‘북극서클총회’ 유치를 확정지어면서 북극 항로 개척의 선구자적 역할의 이정표를 세운 역사적 대장정의 서막을 열었다.

이강덕 포항시장(왼쪽부터)과 올라뷔르 라그나르 그림손 의장이 기념촬영을 하고 있다.

이강덕 시장은 17일 오후 아이슬란드 레이캬비크 하르파 컨벤션센터에서 올라뷔르 라그나르 그림손 북극서클총회(Arctic Circle Assembly) 의장을 만나 “포항은 북극시대 아시아의 관문도시로 북극권 협력 네트워크에 참여해 기여하고 싶다”며 “북극서클총회에 참가해 북극경제이사회, 북극시장포럼, 북극대학연합, 레이캬비크시 등 정부와 기관들을 만나며 포항의 적극적인 의지와 노력을 알렸다”라고 강조했다.

특히 “포항에서 열리는 세계녹색포럼에 기조강연자로 의장님을 초청하고 싶고 북극서클총회 지역포럼의 포항 개최를 긴급 제안한다”고 말했다.

이에 올라뷔르 라그나르 그림손 의장은 “포항이라는 도시가 보여주는 탄소중립 및 산업전환 정책은 매우 흥미롭다”며 “북극서클총회의 다양한 프로그램에 참가하고 강연을 통해 북극총회에 기여하고 역할을 할 수 있도록 최선의 지원을 다할 것”이라고 말했다.

또 “북극시대에 포항이 역할을 할 수 있도록 북극 비즈니스포럼 개최 제안서를 제출, 적극 검토해 개최될 수 있도록 총회 차원에서 지원하겠다”고 제안했다.

올라뷔르 라그나르 그림손 의장(왼쪽)이 북극서클총회와 관련해 총회측의 입장을 밝히고 있다.

이 시장은 “의장님의 제안에 감사드리며 포엑스가 완공되면 개최될 수 있도록 포항시에서도 준비에 만전을 기하겠다”고 화답했다.

이어 “북극시대 지속가능한 항로 개발과 거버넌스가 중요한 만큼 포항의 적극적인 참여와 기여를 기대한다”고 강조했다.

이 시장은 “지방정부로서는 매우 이례적인 외교적 성과이며, 포항시가 추진해온 녹색 도시전환, 에너지 혁신, 북극협력 네트워크의 국제적 정당성과 가능성을 공식 확인받는 굉장히 뜻깊은 자리가 됐다”고 역설했다.

한편 그림손 의장은 아이슬란드 역사상 최장수 대통령(총 20년, 5번 연임)을 역임했고, 북극 협력 외교의 상징과도 같은 인물로 현재 아이슬란드의 숨은 실력자로 알려져 있다.

그는 북극 협력의 세계 최대 플랫폼인 북극서클총회를 지난 2013년 창립하고 이끌어 온 인물이다.

이어 북극시장포럼과 간담회를 갖고 북극권 도시들과 지방정부간 협력에 대해 다양한 의견을 나눴다.

이강덕 포항시장(왼쪽서 두 번째), 올라뷔르 라그나르 그림손 의장(왼쪽서 세 번째), 임주희 포항시의회 경제산업위원장(맨 오른쪽) 등 북극서클총회 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.

포항시는 지방정부간 교류 활동도 이어갔다.

아이슬란드 수도인 레이캬비크시청을 방문, 헤미다 뵤르그 힐미스도티르 시장과 면담을 진행하고 지방정부 주도의 북극권 교류협력에 대해 공감하고 아시아 도시 최초로 포항과 국제교류를 시작하자고 제안했다.

또한, 북극권 이외 지역에 위치한 도시들과 연합회담을 제안하고 세계녹색포럼, 불빛축제 등 포항의 주요 행사에 초청하는 등 앞으로 교류 협력을 본격적으로 추진할 뜻을 전달한 가운데 레이캬비크 시장은 적극 검토하겠다며 화답했다.

북극시장포럼 회원도시인 스웨덴 룰레오시의 마틴 비요르크 제2부시장과 다니엘 스마라트 시의회의장과 면담을 갖고 비북극권 국가 도시도 북극시장포럼에 가입할 수 있도록 지원해 달라고 요청했다.