코미디언 오지환, 방송인 나누리와 5년 열애 끝에 오늘 결혼

코미디언 오지환이 방송인 나누리와 부부의 연을 맺는다.

두 사람은 18일 서울 여의도 웨딩컨벤션에서 결혼식을 올린다.

왼쪽부터 방송인 나누리, 코미디언 오지환. 사진=오지환 인스타그램

오지환은 지난 3일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 "2020년 10월18일 커플로 시작한 저희가 2025년 10월18일 부부로 새롭게 시작하게 됐다"며 결혼 소식을 알렸다.

그는 "이런 좋은 소식을 만나서 알리거나 시간이 안 된다면 직접 연락을 해야 하는데 소심한 제 성격상 오랜만에 연락드리기 죄송해서 그렇게 하지 못한 분들이 많이 계신 것 같다. 이 부분은 평생 사죄하며 살겠다"고 전했다.

이어 "그럼에도 불구하고 저희의 새로운 시작을 축하해주실 분들이 계신다면 그 은혜 평생 잊지 않고 감사한 마음으로 살겠다"고 밝혔다.

2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔한 오지환은 '코미디에 빠지다', '코미디의 길' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 현재는 동료 김도혁, 강진우와 함께 유튜브 채널 '돌잼'에서 활동하고 있다.

나누리는 방송과 라이브 커머스 진행자로 활동하고 있다.

<뉴시스>