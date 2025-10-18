장동혁 “어제 尹 면회…하나로 뭉쳐 싸우자”

국민의힘 장동혁 대표가 전날 서울구치소를 찾아 윤석열 전 대통령을 10분간 면회했다고 18일 밝혔다. 보수 지지층 결집을 통해 대여 투쟁력을 끌어올리려는 포석으로 풀이된다.

국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

장 대표는 18일 페이스북을 통해 윤 전 대통령 면회 소식을 알렸다. 장 대표는 “어제(17일) 오전 윤석열 대통령님을 면회하고 왔다”며 “힘든 상황에서도 성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셨다”고 말했다.

장 대표는 이어 “우리도 하나로 뭉쳐 싸우자. 좌파 정권으로 무너지는 자유대한민국을 살리기 위해, 국민의 평안한 삶을 지키기 위해”라고 덧붙였다.

이번 면회는 일반 면회 형식으로, 국민의힘 지도부 중에선 장 대표와 김민수 최고위원이 동석한 가운데 전날 오전 11시10분부터 약 10분간 진행됐다고 한다. 장 대표는 당 대표 후보 시절부터 “당 대표가 되면 적절한 시점에 윤 전 대통령을 면회하겠다”고 공언해 왔다.

앞서 장 대표는 윤 전 대통령에 대한 특별면회를 신청했으나, 구치소 측이 특검 조사를 이유로 불허했다고 밝힌 바 있다.