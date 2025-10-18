민주 “장동혁, ‘제2의 尹’ 꿈꾸나…국힘 해산시간 다가와”

민주 “尹 면회, 반성 없는 내란 미화 정치”

“극우세력 복귀 꿈꾸는 정치쇼, 용납 않을 것”

국힘 향해 “위헌정당 해산심판의 시간 다가와”

더불어민주당은 18일 국민의힘 장동혁 대표가 윤석열 전 대통령을 면회한 것을 두고 “사실상 불법 계엄과 탄핵을 부정하는 대국민선포이자 극우 선동”이라며 강하게 반발했다.

민주당 백승아 원내대변인은 이날 서면브리핑에서 “장 대표의 윤석열 면회는 반성 없는 내란 미화 정치”라며 이같이 말했다.

더불어민주당 백승아 원내대변인. 연합뉴스

백 원내대변인은 “지금 국민이 바라는 것은 ‘투쟁’이 아니라, 헌정질서를 무너뜨린 내란 사태에 대한 진심 어린 반성과 책임”이라며 “윤석열 정권의 불법 계엄과 내란으로 나라가 혼란에 빠졌고, 그 결과 헌법과 민주주의가 파괴됐으며 국가경제와 민생경제가 붕괴됐다”고 했다.

그는 “그런데도 장 대표는 ‘기도’와 ‘투쟁’이라는 이름으로 내란의 주범을 미화하며, 헌법 질서를 유린한 정권의 망령을 다시 불러내고 있다”며 “정치 지도자라면 국민 앞에 석고대죄하고, 다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 다짐해야 한다”고 주장했다. 이어 “그러나 국민의힘은 여전히 ‘좌파 타도’라는 낡은 적대 프레임에 갇혀, 내란 사태의 본질을 회피하고 있다”고 꼬집었다.

백 원내대변인은 "장 대표는 헌법을 부정한 윤석열 전 대통령의 길을 그대로 따르며 ‘제2의 윤석열’을 꿈꾸고 있나”라며 “내란을 반성하지 않는 정당은 민주주의의 파트너가 될 수 없다”고 날을 세웠다.

백 원내대변인은 이어 “민주주의를 무너뜨린 내란세력과 극우세력의 복귀를 꿈꾸는 정치쇼는 국민과 역사가 결코 용납하지 않을 것”이라며 “위헌정당 해산심판의 시간이 다가오고 있다. 국민의힘의 자업자득이며 스스로 확인해주는 도장을 스스로 찍고 있다”고 강조했다.

앞서 장 대표는 이날 페이스북에 윤 전 대통령과의 면회 소식을 전했다. 장 대표는 “힘든 상황에서도 성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셨다”며 “우리도 하나로 뭉쳐 싸우자”고 적었다.