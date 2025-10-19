세계일보
캄보디아 고문 사망 대학생, 대포통장 모집 주범 영장실질심사

입력 : 2025-10-19 11:10:18
수정 : 2025-10-19 11:31:55
안동=배소영 기자 soso@segye.com
캄보디아 보이스피싱 조직에 의해 감금·피살된 한국인 대학생 사건과 국내 대포통장 모집조직 주범에 대한 구속 여부가 19일 결정된다.

 

대구지법 안동지원 손영언 부장판사는 이날 오전 11시부터 숨진 대학생 박모(22) 씨가 출국하는 데 직접 관여한 혐의로 A(20대) 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

박모(22) 씨의 시신이 안치돼 있는 프놈펜 턱틀라 사원에 마련된 공공 화장시설. 연합뉴스

A씨는 지난 7월 대포통장 알선책 홍모(20대·구속기소) 씨로부터 지인인 박씨를 소개받아 박 씨 명의로 통장을 개설하게 한 뒤 캄보디아로 출국하도록 한 혐의를 받고 있다.

 

경찰은 지난 9월 홍씨를 검거한 뒤 박씨 명의 통장 자금 흐름과 통신 기록 등을 추적하며 대포통장 유통조직 연루자 수사를 벌여왔다.

 

박씨는 지난 7월17일 “현지 박람회를 다녀오겠다”며 캄보디아로 출국했다가 지난 8월8일 깜폿 보코산 인근 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 현지 범죄 조직에 감금·폭행당해 사망한 것이다. 캄보디아 경찰은 박씨의 사인을 ‘고문으로 인한 심장마비’로 추정했다.

 

홍씨는 박씨와 같은 대학에 재학한 인물이다. 전자금융거래법 위반 등 혐의로 구속기소 돼 다음 달 재판을 앞두고 있다.

 

현재 박씨 시신은 캄보디아 턱틀라 사원에 안치돼 있으며, 양국 간 협의가 원활히 진행될 경우 오는 20∼21일께 현지에서 부검이 진행될 가능성이 제기되고 있다. 부검에는 우리 정부 합동 대응팀이 입회해 사망 경위를 확인할 예정이다.

 

경찰은 A씨 및 홍씨와 연루된 다른 용의자들을 대상으로 수사를 확대하고 있다. 

배소영 기자

