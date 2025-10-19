[속보] 국민 압도적 다수 “성장이 중요” [엠브레인]

남정탁 기자

우리 국민 다수는 현 시점에서 ‘경제성장’이 ‘소득분배’보다 더 중요하다고 생각하는 것으로 나타났다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 지난 13일부터 사흘간 여론 조사한 결과 이같이 나타났다.

조사에서 “선생님께서는 현 시점에서 경제성장과 소득분배 중 무엇이 더 중요하다고 생각하십니까?”라고 질문하자, 응답자의 79%가 경제성장이라고 답변했고, 소득분배라고 답한 사람은 17%에 그쳤다.

이같은 여론은 연령과 지역, 지지 정당, 이념 성향에 관계없이 비슷했다.

자신을 진보라고 답한 사람(271명) 가운데는 경제성장이라는 답변 69%, 소득분배라는 답변 30%였고, 보수층이라고 답한 사람(284명)은 경제성장 88%, 소득분배 10%였다.

중도층(319명)에서는 경제성장 83%, 소득분배 15%였다.

성장을 중요시하는 분위기는 올 들어 더욱 도드라진 것으로 나타났다.

한편 이번 조사는 10월 13일부터 15일까지 전국의 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로, 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 무작위 추출해 전화면접으로 진행됐으며, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 15.8%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.