유재석♥나경은, 홧김에 사생활까지 오픈?…"키스할 때 안경 쓰고 한다"

입력 : 2025-10-19 14:06:50
수정 : 2025-10-19 14:09:04
김지수 온라인 뉴스 기자 jisu@segye.com
유재석(왼쪽), 나경은 부부. 연합뉴스

 

방송인 유재석이 아내 나경은 아나운서와의 사생활을 솔직하게 공개했다.

 

지난 18일 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘인사모(인기 없는 사람들의 모임)’ 특집이 전파를 탔다. 이날 방송에는 최홍만과 방송인 광희가 새 멤버 후보로 출연해 근황을 전하며 유재석, 하하, 주우재와 유쾌한 케미를 선보였다.

 

5년째 제주도 생활 중인 최홍만은 “아침부터 저녁까지 운동만 한다”며 몸 관리를 하고 있다고 근황을 밝혔다. 이어 그는 “썸 타는 사람이 있다. 썸 탄 지 3개월 정도 됐고 같이 운동하거나 쉴 때 만난다”고 솔직히 털어놨다.

 

유튜브 채널 ‘놀면 뭐하니?’ 캡처

 

이때 하하가 “좀 더 자세히 듣고 싶다”며 연애사를 캐묻자, 유재석은 “넌 왜 그렇게 남의 연애에 관심이 많냐”고 핀잔을 줬다. 그러나 하하는 “난 형도 궁금하다. 형은 키스할 때 안경 벗고 하냐, 쓰고 하냐”라고 직설 질문을 던졌다. 이에 유재석은 “쓰고 한다!”라고 답해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

 

또한 이날 방송에서 유재석은 연예인의 인기에 대해 “연예인 다 똑같다. 나도 두 달 쉬면 사라질 것”이라며 겸손한 면모를 보여 눈길을 끌었다. 이를 본 이이경과 주우재는 “형은 다르다. 유재석은 예외다”라고 말해 훈훈한 분위기를 더했다.

 

한편, 유재석은 2008년 9살 연하 아나운서 출신 나경은과 결혼해 슬하에 아들 지호 군, 딸 나은 양을 두고 있다. 

