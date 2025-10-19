가정연합 “한학자 총재 공소장, 사실과 달라…총재 역할과 교단은 별개”

세계평화통일가정연합 한국협회(이하 한국가정연합)은 19일 “특검의 공소 사실에서는 신앙의 지도자인 한학자 총재의 역할을 교단의 행정적·실무적 사안과 동일 선상에서 해석하고 있으나, 이는 사실과 다르다”고 김건희 특검(특별검사 민중기)의 공소 내용을 정면 반박했다.

한국가정연합은 이날 공식 입장문을 내고 “한 총재는 평생 인류의 평화와 화합을 위해 헌신해 오신 신앙의 지도자”라며 “한 총재는 교단의 신앙적 비전과 영적 방향을 제시하는 역할을 맡고 있으며 재정과 행정 운영은 별도의 조직과 규정에 따라 이루어져 왔다”며 이같이 주장했다.

서울 용산구 청파동 세계평화통일가정연합 한국협회 전경.

김건희 특검팀은 지난 10일 한 총재를 비롯해 통일교 관계자 4명을 기소하면서 한 총재가 개인적인 귀금속 구입 자금과 김건희 여사 등에게 건넬 고가 물품 구입에 교단 자금을 사용했다는 의혹을 적시하는 한편, 통일교가 2022년 대선을 앞두고 개인이 적법하게 후원금을 기부하는 것처럼 ‘쪼개기 후원’ 형태로 국민의힘 광역시당 또는 중앙당 등에 총 1억4400만 원을 기부했다고 공소장에 적시했다.

한국가정연합은 이에 대해 “당시 세계본부는 교단의 최고 행정기구로서, 한국협회를 포함한 주요 조직을 실질적으로 운영할 정도로 막강한 권한을 갖고 있었다. 내부 견제와 감시 체계가 충분히 작동하지 못한 가운데, 행정 책임자들의 독단적 결정과 실행이 발생한 것으로 파악된다”며 “이는 사안의 본질을 이해하는데 중요한 맥락”이라고 해명했다.

한국가정연합은 그러면서 “수사와 재판 절차를 존중하며, 법적 판단을 차분히 지켜보겠다”며 “신앙의 본질적 가치와 평화의 사명을 잃지 않고, 사회와 신도 여러분께 신뢰받는 공동체로 서기 위해 최선을 다하겠다”고 다짐했다. 아울러 “확인되지 않은 내용을 단정적으로 보도하거나, 교단 전체가 연루된 것처럼 오해를 불러일으킬 수 있는 보도는 자제해 주기를 정중히 요청드린다”고 언론 기관에도 협조를 당부했다.

한 총재를 비롯한 통일교 측 관계자들에 대한 재판은 오는 27일 서울중앙지법에서 열린다.