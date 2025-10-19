김구라, ‘12살 연하’ 재혼 ♥아내 덕에 돈방석…“금 1억→3억4000만”

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

방송인 김구라가 재혼한 아내의 한마디 덕분에 금 투자로 큰 수익을 올린 사연을 공개했다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 ‘금으로 3배 이익 낸 김구라의 비결은?’이라는 영상이 올라왔다. 영상에서 김구라는 5년 전 금 거래소에서 금을 구매했던 경험을 떠올렸다.

이날 김구라는 “그때 금이 나름 괜찮다고 해서 1억원 정도 샀다. 부가세 10%를 미리 내야 해서 1억 1000만원을 주고 샀다. 말이 10%지 당시 금 수익률이 그렇게 좋지 않았다. 몇 년간 금으로 10% 먹기 쉽지 않은 상황이었다”고 회상했다.

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

당시 그는 금 1kg과 자투리 350g 정도를 매입했다고 밝혔다. 김구라는 “그런데 몇 년 전에 금값이 많이 오르지 않았나. 그때 2억 얼마 됐어서 팔아야겠다 생각했는데 지금 제 아내가 ‘오빠 돈도 있는데 왜 팔아. 내버려둬’라고 하더라”며, 아내의 직관 덕분에 손해를 피할 수 있었다고 전했다.

이어 그는 “얼마 전에 금 1온스당 4천 달러 이러면서 계속 올라오는데 시세를 봤더니 3억 4천만원이 됐다”고 덧붙였다.

김구라는 “당시 금 사러 갔을 때 10kg짜리도 있었는데 그걸 안 산 걸 후회한다. 그때는 들고도 못 간다고 생각했다”고 웃으며 회상했다.

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

다만 그는 모든 투자가 성공적이었던 것은 아니라고 털어놨다. 증권사에서 제안받은 금 관련 펀드는 수익률이 오히려 마이너스로 떨어졌고, 3억원을 투자하고 10% 손절한 경험도 있었다고 고백했다.

전문가 김인만이 “그러면 1억원은 형수님 드려야겠다”고 말하자, 김구라는 “아니다”라고 단호하게 선을 그어 웃음을 안겼다.

한편, 김구라는 2015년 전 부인과의 사이에서 아들 그리(김동현)를 얻었으며, 부채 문제 등으로 이혼했다. 이후 2020년 12살 연하의 비연예인 여성과 재혼했고, 2021년 딸 수현 양을 품에 안았다.