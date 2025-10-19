송환된 한국인 사기 등 혐의 구속영장 [캄보디아 한국인 피해 확산]

캄보디아에서 범죄에 가담했다가 이민당국에 구금된 한국인 64명이 국내로 송환된 가운데 경찰이 이들에 대해 구속영장을 신청하는 등 수사를 본격화하고 있다.

경찰청은 19일 “체포 상태로 조사받는 사람이 많은 만큼 48시간 내 영장 여부를 판단할 것”이라고 밝혔다. 송환된 64명은 한국시간으로 18일 새벽 2시쯤 전세기 탑승과 동시에 체포됐다. 체포 시한이 20일 새벽 2시쯤 만료가 되는 만큼, 경찰은 이날 중 각 피의자에 대한 구속영장 신청 여부를 판단할 방침이다.

캄보디아 당국의 범죄단지 단속으로 적발돼 구금됐던 한국인들이 지난 18일 인천국제공항 2터미널을 통해 송환되고 있다. 공동취재

송환된 이들은 충남경찰청에 45명, 경기북부청 15명, 대전경찰청 1명, 서울 서대문경찰서 1명, 경기남부청 김포경찰서 1명, 강원 원주경찰서 1명 등으로 분산돼 조사를 받고 있다.

가장 많은 인원이 이송된 충남청은 수사 대상인 45명 전원에 대해 리딩방 사기, 보이스 피싱, 노쇼 사기 등 혐의로 이날 구속영장을 신청했다. 이들 대부분이 이전부터 수사를 진행해오던 사건 관련 피의자라고 한다. 서대문서가 수사 중인 1명도 리딩방 사기 통장 명의자로 확인됐다.

이번 논란이 촉발된 한국인 대학생 박모(22)씨 감금·사망 사건 관련 국내 대포통장 모집조직 주범인 20대 A씨는 이날 구속됐다. 대구지법 안동지원은 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 통해 “도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.