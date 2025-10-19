강훈식 비서실장, ‘K방산 세일즈’ 위해 유럽행

전략경제협력 대통령 특사 자격

“최선 다해 수주량 늘리는 게 목표”

李 “국부 창출 기여 땐 응당 가야”

강훈식(사진) 대통령 비서실장이 19일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 ‘방산 세일즈’를 위해 유럽으로 출국했다.



강 비서실장은 이날 인천국제공항을 통해 출국길에 오르기 전 취재진과 만나 “방산 4대 강국이라는 목표를 가지고 실천할 수 있는 모든 노력을 다할 것”이라며 “현재 추진되는 사업 모두를 수주하긴 어렵겠지만 최선을 다해서 그 수주량을 늘리는 것이 이번 방문의 목표”라고 밝혔다.

전략경제협력 특사로 임명된 강훈식 대통령 비서실장이 19일 인천국제공항 제1터미널에서 독일 프랑크푸르트 출국에 앞서 입장을 밝히고 있다. 연합

강 실장은 “초대형 방위산업의 경우에 단순히 국방부의 노력만으로 되지 않는다는 것이 저희 내부적 결론이었다”면서 “금융지원, 산업협력, 방산 스타트업 협력에 이르기까지 많은 분야의 협력이 이뤄져야 한다”고 강조했다.



강 실장은 이번 출국을 앞두고 이재명 대통령의 구체적 지시나 당부가 있었느냐는 질문에는 “국부 창출에 기여할 수 있는 작은 노력이라도 필요하다면 응당 가야 한다고 말씀하셨다”고 전했다.



강 실장은 다만 이번 방문에서 어떤 국가를 방문할지, 구체적으로 어떤 프로젝트가 진전될지 등에 대해서는 “우리는 유럽에 있는 막강한 강대국들과 경쟁하러 나가는 것”이라며 “구체적으로 어느 나라와 경쟁하는지와 방문 일정 등은 국익을 위해 말씀드리지 않는 게 옳다”고 말을 아꼈다.