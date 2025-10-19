합참 "북한군 1명 중부전선 군사분계선 넘어 귀순"

합동참모본부는 19일 오전 중부전선 군사분계선(MDL)을 넘어 귀순 의사를 밝힌 북한군 1명을 확보했다고 밝혔다.

합참은 “군은 MDL 일대에서 인원을 식별해 추적, 감시했고 정상적인 유도 작전을 실시해 신병을 확보했으며 세부 남하 과정에 대해서는 관계기관에서 조사할 예정”이라고 설명했다.

북한군의 특이 동향은 현재 없는 것으로 알려졌다.

이재명 정부 출범 후 귀순 사례는 이번이 세 번째이며, 군인 귀순은 처음이다.