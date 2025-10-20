“패딩 입고 출근하세요”…출근길 '초겨울 추위' [친절한 날씨]

월요일인 20일은 대부분 지역의 아침 최저 기온이 한 자릿수로 떨어지며 초겨울 날씨가 찾아오겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

20일 기상청에 따르면 전국 아침 최저 기온은 2∼14도로 예보됐다. 19일(10.0∼18.6도)은 물론 평년(4.9∼14.2도) 아침 최저 기온보다 낮은 수준이다.

주요 지역별로 보면 서울이 5도, 인천·수원 4도, 춘천·전주 7도, 대전·세종 5도, 광주 8도, 대구 9도, 부산 14도, 제주 15도 등으로 예상된다.

오후부터 차츰 추위가 풀리면서 전국 낮 최고 기온은 12∼22도로 오르겠다.

중부지방과 경북권은 오전부터 차차 흐려지겠고 그 밖의 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

강원 영동에선 오전부터, 경북 동해안과 경북 북동 산지에선 새벽부터, 경남권 동부는 오후부터 비가 오는 곳이 있겠다.

서울 종로구 광화문 광장에서 시민들이 찬 바람에 몸을 움츠리고 있다. 연합뉴스

강원 북부의 해발고도 1200m 이상 높은 산지에선 비 혹은 1㎝ 안팎의 눈이 올 수 있겠다.

21일까지 예상 강수량은 강원 영동이 10∼50mm, 경북 북부 동해안과 경북 북동 산지가 5∼30mm다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보일 전망이다.