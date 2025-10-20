아침 기온 대부분 한 자릿수…성큼 ‘초겨울’ 추위 [오늘날씨]

당분간 기온 평년보다 2~7도 낮아

서울 시내에서 판매 중인 군밤. 뉴시스

월요일인 20일은 찬 공기의 남하로 기온이 낮은 가운데 바람까지 강하게 불어 체감온도는 초겨울 수준으로 매우 낮겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 5.9도, 인천 5.2도, 수원 5.3도, 춘천 8.7도, 강릉 12.2도, 청주 8.3도, 대전 7.3도, 전주 8.2도, 광주 10.4도, 제주 17.3도, 대구 12.9도, 부산 16.1도, 울산 13.7도, 창원 15.6도 등 많은 지역에서 한 자릿수를 보이고 있다.

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 14도, 수원 15도, 춘천 16도, 강릉 13도, 청주 16도, 대전 16도, 전주 17도, 광주 18도, 대구 18도, 부산 21도, 제주 19도로 예상된다.

북쪽의 찬 공기 유입으로 당분간 기온이 평년보다 2~7도가량 떨어지는 데다가 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

중부지방과 경북권은 오전부터 차차 흐려지겠고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 가끔 구름 많겠다. 찬 공기의 남하로 오전까지 강원 북부 높은 산지(해발고도 1200m 이상)에서는 비가 눈으로 바뀌어 내리면서 조금 쌓이는 곳도 있겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0~4.0m, 서해 앞바다에서 1.0~3.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해 1.5~5.5m, 서해 1.5~4.0m, 남해 1.0~4.0m로 예측된다.