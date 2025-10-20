권민아 “언니 유방암 3기,…W코리아 술파티 괴로워”

사진=권민아 SNS

그룹 AOA 출신 권민아가 W코리아 ‘유방암 인식 향상 캠페인’ 행사를 비판했다.

권민아는 지난 19일 자신의 인스타그램을 통해 "우리 아버지는 췌장암으로 떠났고, 언니는 유방암으로 수년간 불안에 떨며 지내고 있다"고 밝혔다.

이어 3"3기 때 발견해 크게 도려내고, 항암치료에 머리도 다 빠졌었고, 부작용으로 살도 찌고 치료비도 어마어마하게 들었다. 췌장암은 기적이 일어나지 않는 이상 치료하기가 너무 어려운 암이지만, 유방암은 빨리 발견하면 아주 쉽게 치료된다고들 생각하는 분도 있는 것 같다"고 썼다.

그는 "내가 직접 겪지도 않았는데 옆에서 지켜보는 것만으로도 너무 힘들고 안타깝고 슬프다. 정말 진심으로 유방암 환자를 걱정하고, 생각하고 또 그들의 가족 마음까지 헤아렸다면 그런(W코리아 유방암 캠페인) 술파티는 절대 열리지 않았을 것 같다"고 말했다.

이어 "선한 기부를 했다는 것은 얼마가 됐든 금액이 중요치 않고 그 행동 자체에 본받을 점이 있다고 느끼지만, 화려하고 멋지고 즐거워 보이는 사진 속에 제목이 유방암이라 글쎄요. 많은 생각이 들고 보는 순간 불편했고 괴로웠다"고 적었다.

그러면서 "내가 뭐라고 감히 어떤 말을 남기겠냐만은, 암 환자와 가족들은 사소한 것에도 많이 상처 받는다. 꼭 알아 달라"고 청했다.

앞서 W코리아는 15일 서울 종로구 포시즌호텔에서 제20회 유방암 인식 향상 캠페인 '러브 유어 더블유 2025'(Love Your W 2025)를 열었다. 그룹 '방탄소년단' 뷔·RM·제이홉, 그룹 '에스파' 카리나, '아이브' 장원영, '아일릿' '키키', 배우 고현정, 이영애, 변우석, 추영우, 이채민, 등이 거마비 없이 참석했으나, W코리아는 패션 브랜드에 3000만 원, 주얼리 브랜드에 500만원 등을 받았다. 가수 박재범이 '몸매'를 부르고, 연예인 음주가무만 부각 돼 '캠페인 취지와 맞지 않다'는 비판이 쏟아졌다.

이날 W코리아는 논란 사흘 만에 고개를 숙였다. "유방암 환우·가족에게 불편함과 상처를 드린 점 사과 말씀 올린다. 선한 마음으로 참여해준 분들에게 송구할 따름"이라며 "전 과정을 면밀히 재점검하겠다"고 약속했다. 기부금 의혹도 제기됐다. 최근 여성신문은 국회 보건복지위원회 이수진 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출 받은 자료를 공개했다. W코리아가 2007년부터 올해 11월까지 한국유방건강재단에 기부한 금액은 총 3억1569만원이라고 보도했다. 2017~2023년 기부 내역은 없었으며, 지난해 1억2530만원을 전달했다.

W코리아는 "20년간 총 11억원을 기부한 게 맞다"고 반박했으나, 꼼수에 가까웠다. 디스패치에 따르면, W코리아가 지난해까지 19년간 직접 기부한 총액은 4억3797만970원에 그쳤다. 브랜드와 개인 등이 따로 기부한 금액을 합하면 9억5716만8970원이었다. "12월 1억5000만원을 기부할 예정"이라며 "그래서 총 11억원"이라고 주장했다. 일각에선 기부금은 세제 혜택을 받는 만큼, W코리아 세무조사를 촉구했다.