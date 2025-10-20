소유, 美 항공기 인종차별 폭로 “15시간 아무것도 못 먹어”

소유 SNS

그룹 시스타 출신 가수 소유가 미국 델타항공 승무원에게 인종차별을 당했다고 밝혔다.

소유는 지난 19일 자신의 인스타그램을 통해 델타항공 탑승권 사진을 찍어 올리며 "뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 애틀랜타에서 한국행 비행기에 올랐다"며 "너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장은 내 태도를 단정하며 문제있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티까지 불렀다"고 썼다.

그러면서 "'내가 문제라면 내리겠다'는 말까지 해야 했고 이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다. 그 순간 '이게 인종 차별일까'라는 생각이 들었다. 15시간 넘는 비행동안 아무 것도 먹지 못했고, 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다. 아무도 인종 때문에 의심 받거나 모욕 당하지 않기를 바란다"고 덧붙였다.

앞서 그룹 걸스데이 출신 혜리도 2023년 델타항공에 불만을 토로했다. 혜리는 자신의 인스타그램을 통해 "한 달 반 전에 예약하고, 좌석까지 미리 지정했는데 퍼스트 클래스 좌석이 없다고 이코노미로 다운그레이드"라고 말했다.

그러면서 "환불도 못해주고, 자리가 마음에 안 들면 다음 비행기 타고 가라는 항공사. 심지어 두 자리 예약했는데 어떻게 둘 다 다운그레이드될 수가 있느냐"고 토로했다. 당시 텔타항공은 "안전한 운항을 위해 항공기를 작은 기종으로 교체하는 과정에서 불가피하게 벌어진 일"이라며 "이코노미석 탑승 차액 금액은 환불 처리를 진행 중"이라고 밝힌 바 있다.