르세라핌, 빌보드 '핫100' 3번째 진입할까…제이홉 신곡 피처링

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 제이홉이 그룹 '르세라핌'을 지원사격한다.

20일 르세라핌 소속사 쏘스뮤직에 따르면, 제이홉은 르세라핌이 오는 24일 오후 1시 발매하는 싱글 1집 '스파게티(SPAGHETTI)'에 피처링으로 힘을 실었다.

르세라핌 신곡에 피처링으로 힘을 실은 방탄소년단 제이홉 . 쏘스뮤직 제공

이날 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 르세라핌 공식 소셜 미디어에 게재된 영상 말미에 제이홉이 르세라핌과 함께 가창한 '이트 잇 업(EAT IT UP)' 구간이 공개됐다.

제이홉이 K-팝 걸그룹 노래에 피처링을 맡은 것은 이번이 처음이다.

쏘스뮤직은 "'킥(KICK)'(음식에 특별한 맛을 더하는 비법)이라는 표현에 완벽하게 어울리는 인물의 등장에 '스파게티'를 향한 관심은 수직 상승했다"고 전했다.

제이홉이 발표하는 신곡마다 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에 진입하는 만큼, 이번에도 이 차트에 진입할 지 관심이다. 앞서 르세라핌은 '이지'(99위)', '크레이지'(76위) 두 곡을 '핫100'에 올렸다.

제이홉과 르세라핌의 음악적 인연은 지난해 발매된 제이홉의 앨범 '호프 온 더 스트리트(HOPE ON THE STREET) VOL.1'에서 시작됐다.

르세라핌 멤버 허윤진이 이 앨범의 수록곡 '아이 돈트 노(i don't know)(with 허윤진 of LE SSERAFIM)' 가창에 참여했다. 이번에는 제이홉이 르세라핌의 컴백에 힘을 보태며 선후배 간 의리를 보여줬다고 쏘스뮤직은 특기했다.

<뉴시스>