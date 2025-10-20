깨끗한나라 포포몽, 저자극 펫 스킨케어 ‘러빙포’ 론칭

깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 포포몽(PAW-PAW MONG)이 저자극 펫 스킨케어 전문 라인 ‘러빙포(Loving Paw)’ 라인업을 론칭 한다고 20일 밝혔다.

신제품은 목욕부터 피모, 덴탈 케어까지 반려동물의 전반적인 그루밍 케어를 아우르는 8종 제품으로 구성됐다.

깨끗한나라 포포몽 신규 라인업 ‘러빙포(Loving Paw)’ 신제품 8종. 깨끗한나라

우선 목욕 및 세정 제품인 ▲칼라민 테라피 샴푸 ▲배리어 앰플 ▲아베나 이어 클리너 3종을 쿠팡에서 오는 26일까지 최대 29% 할인된 가격으로 한정 판매한다.

또한 보습과 피부 장벽 케어 기능을 강화한 피모 케어 제품인 ▲오트 테라피 샴푸 ▲배리어 크림 ▲컴포트 그루밍 미스트 3종과, 구취 감소와 간편한 구강 관리에 도움이 되는 덴탈 케어 제품 ▲딥 클린 효소 치약, 시니어를 위한 ▲7+ 덴탈 스프레이 2종을 연내 출시할 계획이다.

신제품 8종은 덴탈 제품을 제외한 전 품목에서 인공 향료를 배제하고, 가려움 완화와 피부 진정에 도움을 주는 칼라민과 보습 효과가 뛰어난 자연 유래 성분을 적용했다. 독일 더마테스트 최고 등급(Excellent)도 획득했다.

깨끗한나라 관계자는 “포포몽은 ‘사랑이 스며드는 순간’이라는 콘셉트 아래 반려동물의 민감한 피부와 후각 자극을 최소화해 편안한 그루밍 케어에 도움이 되는 저자극 케어 라인을 개발했다”고 말했다.