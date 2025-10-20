가상자산 문턱 낮춘다…코인원, 수수료 무료 이벤트

코인원이 신규 투자자 유입 확대를 위해 거래 수수료 전액 면제 이벤트를 연말까지 진행한다. 가상자산 투자 진입 장벽을 낮추고 플랫폼 이용 활성화를 유도하기 위한 취지다.

코인원은 20일 “올해 1월1일부터 거래 이력이 없는 고객을 대상으로 최대 6개월간 거래 수수료 무료 혜택을 제공한다”고 밝혔다. 이번 이벤트는 코인원의 수수료 할인 쿠폰 서비스를 무료 체험하는 방식으로 진행되며 내년 4월30일까지 이어진다.

참가자는 코인원 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 ‘거래 수수료 0원 혜택받기’ 버튼을 누르면 혜택이 자동으로 적용된다. 30일간 거래금액 3억원 한도 내에서 거래 수수료가 전액 면제되며, 이벤트 기간 동안 한도와 기간이 갱신된 쿠폰을 재발급받을 수 있다. 혜택을 받기 위해서는 이벤트 알림 수신 동의를 설정해야 한다.

코인원은 이달 말까지 첫 거래 달성 고객을 대상으로 최대 25만원 상당의 가상자산을 지급하는 ‘10월 첫 거래 이벤트’도 병행 중이다. 신규 회원이 거래를 시작하면 자동 응모되며, 지급 자산과 규모는 거래 금액 등에 따라 차등 적용된다.

코인원 이성현 대표는 “가상자산 투자에 대한 관심이 크게 증가하는 가운데, 신규 투자자의 진입 장벽을 낮추고자 이벤트를 진행하게 됐다”며 “코인원을 통해 부담 없이 가상자산 투자를 시작하길 바란다”고 말했다.