캄보디아 간 한국인, 매년 2000~3000명은 돌아오지 않았다

태국 등 인접국 통해 우회 입국 포함하면 더 많아

박찬대 “미복귀자 개별 기록 대조해 재점검해야”

최근 캄보디아에 갔던 한국인들 상당수가 귀국하지 않은 것으로 나타났다.

캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지로 알려진 ‘망고단지’. 외벽에 철조망이 깔려있다. 뉴시스

20일 더불어민주당 박찬대 의원이 법무부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2021년 113명에 불과했던 캄보디아 출국자와 입국자 수의 차이는 이듬해부터 폭증했다. 2022년 3209명, 2023년 2662명, 2024년 3248명으로, 올해도 8월까지 864명으로 돌아오지 않은 것으로 확인됐다.

이는 최근 캄보디아로 출국한 한국인 수천 명씩 귀국하지 않는 것을 보여준다. 정부가 캄보디아 스캠(사기) 산업이 종사하는 한국인 1000명 남짓으로 추정된다고 밝힌 가운데 실제 가담 인원이 더 많을 수 있다는 점을 시사한다.

2021년에서 지난해까지 한국에서 캄보디아로 향한 한국인은 5476명에서 3만5606명, 8만4378명, 10만820명이었다. 같은 기간 캄보디아에 입국한 한국인은 각각 5363명, 3만2397명, 8만1716명, 9만7572명이다.

올해 1월부터 8월을 살펴보면, 6만7609명이 캄보디아로 향했지만 6만6745명만 되돌아왔다.

지난 18일 캄보디아 당국의 범죄단지 단속으로 적발돼 구금됐던 한국인들이 송환, 경찰서로 압송되고 있다. 뉴시스

태국, 베트남 등 인접국을 통해 캄보디아로 들어가 돌아오지 않는 경우도 적지 않을 것으로 추정된다.

캄보디아 이민청이 집계한 캄보디아 입국 한국인 수치는 2021년 6074명, 2022년 6만4040명, 2023년 17만171명, 2024년 19만2305명, 2025년 1월∼7월 10만6686명을 기록했다. 특정 연도에 따라 우리 통계보다 2배 가까이 많다.

박 의원은 “현지 증언대로라면 아직 드러나지 않은 피해자들이 많이 있는 것 같다”라며 “개별 출입국 기록과 영사·경찰 자료를 정부 차원에서 전면 대조해 미복귀자에 대한 재점검이 꼭 필요한 상황”이라고 강조했다.

또 “캄보디아뿐만 아니라 여러 나라에서 동종 사건이 발생하는 만큼 이에 선제 대응하고 인력·예산이 지원되도록 노력하겠다”고 밝혔다.