창립 58주년 맞은 BNK부산은행, ‘1967년생 동갑내기 사연’ 공모

BNK부산은행은 올해 창립 58주년을 맞아 ‘1967년생 동갑내기 고객 사연’ 공모를 진행하고, 고객과 함께한 세월의 의미를 되새기는 따뜻한 소통의 장을 마련했다고 20일 밝혔다.

BNK부산은행이 창립 68주년을 맞아 공모를 통해 제작한 ‘1967년생 동갑내기 고객 사연’ 영상 표지. 부산은행 제공

사연 공모는 1967년 개점 이래 지역과 함께 성장해 온 부산은행이 같은 해에 태어난 고객들과 세월의 흔적을 공유하고 정서적 유대를 강화하기 위한 것으로, 지난달 28일까지 부산은행 모바일뱅킹 어플리케이션(앱)과 지하철 광고, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 총 95건의 사연을 접수했다.

부산은행은 응모 사연 중 하나를 최종 선정하고 영상으로 제작했다. 영상에는 ‘부산은행과 함께 걸어온 58년의 이야기’를 주제로 첫 월급·자녀를 위한 적금 등 부산은행과 함께 걸어온 삶의 이야기가 담겨있다. 해당 영상은 이달 24일 부산은행 IPTV와 공식 SNS 채널을 통해 공개될 예정이다.

김용규 부산은행 경영전략그룹장은 “이번 사연 공모가 고객과 함께한 부산은행의 발자취를 되돌아보는 뜻깊은 시간이 됐으면 한다”면서 “앞으로 지역민의 든든한 금융 동반자로서 고객의 삶 속에 늘 함께하는 은행이 되겠다”고 말했다.