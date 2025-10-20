[포토] '스틸하트클럽' 주역들 한자리에

김은미 PD, 이형진 PD, 디렉터 정용화, 이장원, 선우정아, 하성운(사진 왼쪽부터)이 20일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 열린 Mnet '스틸하트클럽' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
‘스틸하트클럽'은 기타, 드럼, 베이스, 보컬, 키보드 각 포지션별 개인 참가자들이 청춘의 낭만과 날 것의 감성, 무대 위 본능을 무기로 ‘최후의 헤드라이너 밴드’를 결성하기 위해 치열한 경쟁을 펼치는 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트다.
