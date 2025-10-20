대구 동구 ‘어울림한마당 두두다동’ 성료…5만명 찾았다

대구 동구는 지역 최대 축제인 ‘2025 대구 동구 어울림한마당 두두다동(두근두근다함께동구)’이 지난 18일 율하체육공원 일대에서 5만여 명의 주민과 방문객이 참석한 가운데 성공적으로 마무리했다고 20일 밝혔다.

‘두근두근 다(多) 함께 동구’라는 의미를 담은 이 행사는 봄의 ‘두두벚동’, 여름의 ‘두두썸동’에 이어지는 계절 축제 시리즈의 마지막을 장식하며, 남녀노소가 함께 어울리는 가을 축제로 거듭났다. 행사는 ‘열정 한도초과! 오늘은 내가 주인공!’이라는 콘셉트 아래 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램으로 호응을 얻었다.

‘2025 대구 동구 어울림한마당 두두다동’ 행사 시작을 알리는 퍼포먼스를 하고 있다. 대구 동구 제공

올해 주요 행사는 △동구민 체육대회 △전국트로트경연대회 △어울림콘서트 △평생학습마당 △i팝업놀이터 등 5개의 주요 프로그램으로 꾸며졌으며, 세대·계층 간 소통과 화합의 장으로 자리매김했다. 특히, 전국에서 참가한 실력파들이 열띤 경연을 펼친 ‘전국트로트경연대회’와, 인기 트로트가수들이 대거 출연한 ‘어울림 콘서트’는 축제의 하이라이트로, 우천에도 불구하고 1만2000여명의 관람객이 함께하며 열띤 분위기를 연출했다.

아이들을 위한 체험 프로그램 ‘i팝업놀이터’와 동구 평생학습기관이 참여한 ‘평생학습 어울마당’도 많은 가족 단위 방문객의 발길을 사로잡으며, 주민들의 삶 속에 스며든 교육과 놀이의 가치를 조명했다.

동구는 안전한 축제를 위해 어울림콘서트 현장 주변에 동부경찰서, 동구 자율방범연합대, 동부모범운전자회 등 관계기관과 협력해 총 250여 명의 인력을 현장에 배치, 관람객들이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 했다.

동구민 체육대회 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 대구 동구 제공

윤석준 동구청장은 “‘두두다동’은 단순한 축제를 넘어, 주민이 주인공이 되고 모두가 함께 어우러지는 동구 만의 대표 브랜드 축제로 거듭나고 있다”며 “앞으로도 계절별 테마를 반영한 연중 축제를 통해 동구의 문화적 정체성을 더 강화해 나가겠다”고 말했다.