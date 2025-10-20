박정훈 "김현지 국감첫날 휴대폰 교체"…與 "거짓, 바꾼적 없다"

"李대통령 사법 리스크마다 교체·번호변경" 주장도…"십수년째 사용, 음모론"

국민의힘 박정훈 의원은 20일 김현지 대통령실 부속실장이 올해 국정감사 시작일인 지난 13일 휴대전화를 교체했다고 주장하며 국감에 나와 해명하라고 촉구했다.



이에 더불어민주당은 "거짓 음모론 유포"라고 반박하며 "창피한 헛발질"이라고 비판했다.

박정훈 국민의힘 의원.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 박 의원은 국회에서 기자회견을 열고 "KT에서 제출받은 자료를 분석한 결과 김 실장이 올해 국감 시작 첫날인 지난 13일 휴대전화를 아이폰 14에서 아이폰 17로 바꿨다가 9분 만에 다시 원래 휴대전화로 교체했다"고 주장했다.



이에 덧붙여 박 의원은 "김 실장이 이 대통령의 주요 사법 리스크 고비마다 휴대전화를 교체한 것으로 확인됐다"라고도 했다.



김 실장은 대장동 비리 의혹 사건 핵심 인물인 유동규 전 성남도시개발공사 본부장의 구속 결정일(2021년 10월 19일), 유한기 전 개발사업 본부장 및 김문기 전 개발1처장 등 잇단 사망 사건 이후(2021년 12월 17일)에 각각 전화번호, 기기를 교체했다고 박 의원은 설명했다.



또 쌍방울 대북송금 의혹 수사를 받은 이화영 전 경기도 평화부지사가 '대북송금 사실을 이재명 당시 경기지사에게 보고했다'는 진술을 번복한 직후이자 이 대통령이 같은 사건으로 수원지검에 출석한 2023년 9월 9일에도 김 실장이 휴대전화 기기를 바꿨다고 박 의원은 말했다.



박 의원은 "김 실장은 이 대통령 사법리스크의 콘트롤타워 역할을 해온 만큼 증거 인멸을 위한 행위로 볼 여지가 충분하다. 압수수색을 당할 수 있어 교체했을 가능성도 배제할 수 없다. 국감에 출석해 교체 이유 등을 밝혀야 한다"고 요구했다.



이에 민주당 김지호 대변인은 국회 브리핑에서 "김 실장은 국감을 앞두고 휴대전화를 교체한 적이 없다. 음모론으로 공직자를 모략하지 말라"며 "박 의원은 김 실장에 대한 거짓 음모론 유포를 책임져야 할 것"이라고 반박했다.



김 대변인은 국감 첫날 기기 변경 주장에 대해 "김 실장은 최근 (휴대전화) 약정 기간이 끝나 신형으로 기기 변경을 하라는 대리점 안내 문자를 받고 신청했지 기계만 수령하고 업무에 바빠 기기를 교체하지 못하고 있다. 따라서 유심을 갈아 끼운 적도 없다"며 "약정이 끝나 휴대전화를 최신형으로 신청한 게 죄인가"라고 했다.



이어 2021년 10월 번호 변경 주장에 대해서도 "김 실장은 2021년에 번호를 변경한 적이 없다. 김 실장은 현재 쓰는 번호를 십수 년째 쓰고 있다"며 "김 실장은 윤석열 검찰에 의해 3년간 한 달에 십 수번씩도 통신 조회를 당하기도 했다. 그런데 증거를 인멸하고 말 게 있기나 하겠나"라고 말했다.



김 대변인은 "있지도 않은 음모론으로 공직에 전념하는 사람을 모욕하지 말라"며 "박 의원이 진실을 원한다면 계속 거짓 음모론을 유포하라. 고발로 진실을 명명백백히 가리고 책임을 묻겠다"고 경고했다.

<연합>