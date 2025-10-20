‘건강이상’ 지예은, 2개월만 ‘런닝맨’ 촬영장 복귀…활기 되찾았다

배우 지예은. 뉴스1

최근 건강 문제로 활동을 잠정 중단했던 배우 지예은이 두 달여 만에 ‘런닝맨’을 통해 복귀한다.

지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 20일 “지예은이 건강을 회복하고 오늘 ‘런닝맨’ 녹화에 참여하며 활동을 재개했다”며 “앞으로도 많은 응원 부탁드린다”고 전했다.

앞서 지예은은 지난 8월 말, 갑작스러운 건강 이상 증세로 병원을 찾았고 갑상선 기능 저하증 진단을 받아 치료에 들어갔다. 해당 질환은 호르몬 불균형으로 인해 극심한 피로, 부종, 소화 장애 등을 유발할 수 있는 내분비 질환이다.

이후 지예은은 9월부터 ‘런닝맨’ 고정 멤버로서의 활동을 잠시 중단하고 휴식에 들어갔다. 마지막 출연 방송분은 10월 12일 방영됐다.

SBS ‘런닝맨’ 방송화면 캡처

당시 유재석은 방송 중 “잠깐 치료 중”이라며 “(활동 중단 이유가) 번아웃으로 많이 알려졌는데 전혀 관계없다. 건강검진 결과 치료가 필요해 쉬고 있다. 최근 통화했는데 많이 좋아졌다고 하더라”고 밝혀, 잘못된 추측을 바로잡기도 했다.

실제로 지예은은 최근 17일부터 19일까지 진행된 유재석 캠프 촬영에도 참여하며 연이은 스케줄을 소화, 건강한 근황을 전했다.

지예은의 복귀 소식에 팬들은 “건강이 최우선”, “‘런닝맨’에서 다시 보게 돼 반갑다”는 응원 메시지를 보내고 있다.

한편, 지예은은 한국예술종합학교 연극원 출신으로, 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 시즌 3·4를 통해 예능에서 존재감을 드러냈다. 이후 넷플릭스 ‘대환장 기안장’, 쿠팡플레이 ‘직장인들’ 시즌 1·2, 그리고 ‘런닝맨’ 등 다양한 프로그램에서 활약하며 특유의 매력과 예능감으로 대중과 소통해 왔다.