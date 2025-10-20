강원도 글로벌본부, 고성군청서 ‘찾아가는 민원실’ 운영

강원도 글로벌본부는 오는 29일 고성군청 대회의실에서 영동남부권 도민의 불편 해소와 고충 상담을 위한 ‘하반기 찾아가는 민원실’을 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 글로벌본부가 주관한다.

강원도 글로벌 본부. 강원도 제공

영동남부권 도민들이 현장에서 직접 애로사항을 제기하고 해결 방안을 모색할 수 있도록 마련된 열린 행정 프로그램이다.

찾아가는 민원실은 도민의 생활 불편사항을 현장에서 즉시 해결하는 것을 기본 원칙으로 한다. 복합·다부서 민원은 관련 부서와 협업을 통해 신속히 처리할 계획이다. 이를 통해 도민이 행정의 변화를 체감할 수 있도록 현장 중심의 대응 행정을 강화한다.

지난 상반기에는 태백시청에서 도와 시의 18개 부서가 함께 참여해 총 15건의 민원을 상담했다. 단순 민원은 현장에서 즉시 처리하고 복합 민원은 관련 부서 협의를 통해 해결의 실마리를 마련했다.

손창환 도 글로벌본부장은 “찾아가는 민원실은 도민 여러분께 한 걸음 더 다가가기 위한 현장 행정의 실천”이라며 “영동남부권 도민의 편의 증진과 소통 강화를 위해 보다 나은 행정서비스를 제공하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.