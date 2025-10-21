[이코노 브리핑] 우리銀, 삼성월렛 연계 고금리 적금 등 출시 외

우리銀, 삼성월렛 연계 고금리 적금 등 출시

우리은행이 삼성전자의 새로운 간편결제 서비스 ‘삼성월렛 머니·포인트’의 금융서비스 운영 사업자로 단독 선정됐다고 20일 밝혔다. 서비스 출시에 맞춰 우대금리 등 금융혜택도 제공한다. ‘삼성월렛머니 우리 통장’은 200만원 한도 내에서 삼성월렛 머니 서비스와 연결할 경우 최고 연 3.5% 금리를 제공한다. 또 삼성월렛 머니·포인트 연결계좌를 우리은행으로 지정한 고객에 한해 최대 연 7.5% 금리를 제공하는 ‘삼성월렛머니 우리 적금’ 신청을 받고 있다. 우리은행 관계자는 “삼성전자와의 협력을 통해 국내 간편결제 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다.

업비트 대표 ‘에이펙 CEO 서밋’서 기조연설

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의의 주요 부대행사로 개최되는 ‘APEC CEO(최고경영자) 서밋 코리아 2025’의 공식 파트너사로 참여한다고 20일 밝혔다. 오경석 두나무 대표는 29일 경주예술의전당 화랑홀에서 개최되는 ‘통화의 미래 및 글로벌 금융시장’ 세션의 기조연설자로 나서 업비트가 그간 다져온 신뢰와 기술 혁신을 기반으로 한국의 블록체인 산업을 글로벌 스탠더드로 발전시켜나갈 것을 선언한다는 계획이다.

‘농어촌 기본소득’ 시범 사업지 7개 군 선정

농림축산식품부는 2026∼2027년 농어촌 기본소득 시범사업 대상지로 경기 연천·강원 정선·충남 청양·전북 순창·전남 신안·경북 영양·경남 남해 7개 군을 선정했다고 20일 밝혔다. 정부는 인구감소와 고령화에 따른 농어촌 소멸 위기에 대응하기 위해 ‘농어촌 기본소득 시범사업’을 국정과제로 추진 중이다. 시범사업으로 선정된 지역 주민에게는 월 15만원 상당의 지역사랑상품권을 지급한다. 농어촌 기본소득의 재원은 국비가 40%로 나머지는 해당 도와 군에서 부담한다.