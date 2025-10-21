‘1220억’ 산불헬기, 야간진화 ‘0’인 까닭은

산림청, S-64 4년간 4대 도입

밤 비행 자격 취득 조종사 없어

“올해 양성… 2026년 2월부터 투입”

산림청이 막대한 예산을 들여 도입한 미국 에릭슨사의 대형 산불진화헬기 S-64헬기가 한 차례도 야간 산불 진화에 투입되지 못한 것으로 드러났다. 야간 비행 자격을 가진 조종사가 없어 S-64헬기를 운용할 수 없었다는 이유에서다.



20일 국민의힘 정희용 의원이 산림청으로부터 받은 자료에 따르면 현재 산림청 산불진화헬기 총 50대 중 야간 운용이 가능한 헬기는 수리온 3대와 S-64 4대 등 모두 7대다. 이 중 S-64헬기는 산림청이 2018∼2020년과 2022년 미국 에릭슨사로부터 4대를 순차 도입한 것이다. 이들 4개 산불 진화헬기를 구입하는 데 8563만달러(약 1220억원)가 들었다.

2022년 경북 울진군 산불 당시 산림청이 보유한 초대형 산불진화헬기(S-64) 두 대가 북면 덕구온천 주변에서 발생한 산불을 진화하기 위해 저수지에서 담수하고 있다. 뉴스1

S-64헬기는 담수량 8000ℓ 규모의 대형헬기다. 대당 가격이 2000만달러가 넘지만 도입 이후 현재까지 산림청에는 S-64헬기를 야간에 비행할 수 있는 조종사가 없어 야간 운용이 불가능한 상태다. S-64헬기를 야간에도 비행하기 위해서는 별도의 자격을 취득해야 하지만 현재 이를 취득한 조종사 인력은 없는 상황이다.



산림청은 “올해 야간 산불진화 임무를 위한 조종사를 양성해 내년 2월부터 S-64헬기를 야간 산불진화에 투입하겠다”는 입장이다. 그러나 2018년 S-64헬기가 최초 도입된 점을 고려하면 조종사 양성이 지체됐다는 지적이 나온다.



S-64헬기의 야간 기동이 불가능한 탓에 지난 4월 대구 북구 함지산에서 발생한 산불 당시에도 수리온 2대만 야간 산불진화에 투입됐다. 수리온의 담수량은 2000ℓ로 S-64헬기의 4분의 1 수준에 불과하다. 정 의원은 “산림청은 S-64헬기가 내년 봄철에는 야간에도 가동할 수 있도록 차질 없이 준비해야 한다”고 지적했다.