노재헌 “北 ‘적대적 두 국가론’ 동요 말아야… 근거 없는 혐중 시위는 조치 필요” [2025 국정감사]

노재헌 주중대사 외통위 출석

“정부 통일 지향 입장은 불변”

노재헌 주중대사가 부임 직후 열린 국정감사에서 “북한의 ‘적대적 두 국가론’에 동요될 필요는 없다”고 말했다.



노 대사는 20일 중국 상하이총영사관에서 열린 국회 외교통일위원회의 주중 한국대사관에 대한 국정감사에서 북한이 주장하는 적대적 두 국가론에 대한 입장을 묻는 국민의힘 김기웅 의원 질의에 “개인을 떠나서 대사관의 입장은 정부 입장과 같다”며 “남북은 통일을 지향하는 특수한 관계”라고 답했다. 그는 북한이 두 개의 국가를 주장하면 우리 입장에서 탈북자 문제를 다루는 것에 대해 불리하게 작용할 수 있지 않느냐는 김 의원의 질의에 “북한의 입장은 나왔지만 우리의 입장은 불변이기 때문에 북한 입장에 동요될 필요는 없다고 생각한다”고 답했다.

20일 중국 상하이총영사관에서 열린 국회 외교통상위원회 국정감사에서 노재헌 주중대사가 답변하고 있다. 상하이=연합뉴스

대사관 관계자는 중국이 북한의 적대적 두 국가론을 양해했다는 일각의 주장에 대해 “중국 측 입장은 대외 발표와 마찬가지로 한반도 문제에 대해 기존 입장과 같다”고 설명했다. 그는 그러면서 “따로 적대적 두 국가론에 대해 중국 측에서 공식적으로 입장을 들은 것은 없는 것으로 안다”고 부연했다.



노 대사는 이달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 관련 준비 상황에 대한 국민의힘 인요한 의원 질의에는 “에이펙을 계기로 계획된 시진핑 중국 국가주석의 방한을 성공적으로 실행·이행하도록 하기 위해 대사관에서도 많은 준비를 하고 있다”며 “중국 측과 긴밀히 소통하고 있다”고 말했다.



더불어민주당 홍기원 의원이 한국에서 이어지는 혐중 시위가 한·중 관계에 미치는 부정적 영향에 대한 의견을 묻자 노 대사는 “당연히 바람직하지 않은 일”이라며 “근거 없고 음모론에 기반한 행위에 대해서는 조치할 필요가 있다”고 언급했다.



그는 지난달 29일부터 시행 중인 중국인 단체관광객에 대한 한시적 비자 면제 정책을 두고 불법체류나 한국 내 범죄 증가를 우려하는 시각에 대해서는 “중국인들의 불법체류는 줄어들고 있는 것으로 알고 있다”며 “범죄 등의 부분에 대해서도 입국 중국인들을 잘 모니터해 대비하고 단속하는 노력이 필요하다고 생각한다”고 말했다.